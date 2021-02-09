11 معلومة عن جيانا فاروق.. أول لاعبة كارتيه تصل لأولمبياد الكاراتيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حلت البطلة المصرية چيانا فاروق ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، وذلك للحديث عن مسيرتها الرياضية في الكارتيه والبطولات التي حققتها ووصولها لأولمبياد الكاراتيه وتحقيقها لعدد من البطولات والألقاب لأول مرة في مصر والوطن العربي.

«هن» ترصد لكم أبرز معلومات عن جيانا فاروق كما يلي:

1-عمرها 26 عاما وحاصلة على بكالوريوس الصيدلة.

2-بدأت مسيرتها الرياضية في لعبة السباحة ولكنها لم تحبها.

3-لعبة الكارتيه جذبت انتباهها في أول مرة شاهدتها وقررت أن تمارسها وذلك منذ طفولتها في سن 9 سنوات.

4-في أول تدريب لها ضربتها المدربة بقدمها ضربة كبيرة تسببت في أن تطير بسبب قوة الضربة لآخر البساط وذلك بسبب خطأ بسيط ارتكبته.

5-تسببت هذه الضربة في أن تتحدى المدربة وأن تثبت لها أنها لاعبة جيدة.

6-أول بطولة دخلتها حصلت على المركز الثالث على القاهرة والخامس على الجمهورية.

7-حصلت في ثاني بطولة لها على أول القاهرة وأول الجمهورية واستمرت حتى الآن في المركز الأول.

8-التحقت بمنتخب الناشئين تحت 16 عاما منذ 10 سنوات وظلت في المنتخب حتى هذه اللحظة ممثلة لمصر.

9-هي أول لاعبة مصرية تتأهل لأولمبياد الكاراتيه في التاريخ.

10-هي أول لاعبة عربية تتأهل لأولمبياد الكارتيه حيث لم تتأهل أي فتاة له في تاريخ العرب.

11-هي أول فتاة من القارة السمراء تصل لأولمبياد الكاراتيه ولم تصل أي فتاة أفريقية لهذا من قبل.