أفلام ومسرحيات لأول مسابقة اكتشاف مواهب للفتيات فقط في مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عروض تمثيل في انتظار الـ8 فتيات اللاتي وصلن للتصفيات النهائية من النسخة الأولى من مسابقة «بي ستار»، المنعقدة في القاهرة، المخصصة لاكتشاف المواهب النسائية.

وأوضح محمد ناصر منظم «بي ستار» خلال حديثه لـ«هُن»، أن تلك الفعالية مخصصة لاكتشاف مواهب الفتيات في مجال الإذاعة والتمثيل والغناء والموديلينج، مردفا: «أنا متابعين البنات اللي اتأهلت للتصفيات النهائية».

وتابع «ناصر»، حديثه بأنه تم بالفعل الإتفاق على مشاركة الفتيات في فليمين أحدهما «عرب»، فضلا عن مسرحيتين يتحدثن عن الوحدة الوطنية وقيم إيجابية في المجتمع، مردفا: «ده بالإضافة لعمل تقارير إعلامية في القنوات الخاصة، للمتميزين في مجال الإذاعة والتلفزيون»، مختتما حديثه إن الهدف من الفعالية صناعة نجم متكامل ومتابعته، بعد سلسلة من التدريبات المكثفة.

وكانت لجنة التحكيم تضمنت المخرج أحمد عادل، رئيس المسابقة، والممثلة ناهد السباعي، والفنان عصام كاريكا، وزينا العلمي ملكة جمال الأردن.