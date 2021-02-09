«خدت اللي اختاره قلبها».. هنا شيحة تهنئ شقيقتها بالزواج من معز مسعود

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة هنا شيحة صورتين من عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة على الداعية معز مسعود، والذي أقيم في أجواء عائلية، معبرة عن سعادتها الشديدة لرؤيتها شقيقتها سعيدة بحياتها الجديدة، ومتمنية لها الخير.

وشاركت «هنا» الصورتين عبر صفحتها بموقع الصور «انستجرام» وعلقت عليها قائلة: «تم عقد قران حبيبتي وأختي ونصفي الآخر، حلا الجميلة قلبا وقالبا على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها، يا رب بارك لها وبارك عليها واجمع بينهما في الخير».

وأضافت: «بحبك أوي يا حلولا النهارده من أسعد أيام حياتي لأني شايفاكي مبسوطة يا رب دايما مبسوطة بدعيلكم ربنا يحفظكم ويبعد عنكم العين ويراضيكم ويرضى عليكم».

ووفق مصادر، فقد بدأ عقد القران ظهر أمس في الدور الثالث بأحد الفنادق، حيث قرر معز حجز طاولة داخل أحد أدوار الفندق، بحضور عدد قليل جدًا من العائلتين والأصدقاء، الذين لم يتجاوز عددهم 4 أفراد فقط، موضحة أن حلا شيحة، ارتدت فستانا أبيض محتشما دون أي فتحات.

وقبل بدء الحفل قرر الداعية معز مسعود، والفنانة حلا شيحة، سحب الهواتف المحمولة من المدعوين.