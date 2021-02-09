قدّمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل ميني كوكيز بالفواكه المجففة، من خلال برنامجها «بالصحة والراحة»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

طريقة عمل ميني كوكيز بالفواكه المجففة

2 ملعقة صغيرة زبدة مذابة

نصف كوب سكر بني

بياض بيضة

2 ملعقة صغيرة زيت

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف كوب فواكه مجففة

ثلاثة أرباع كوب دقيق أسمر

نصف ملعقة صغيرة ماء زهر

طريقة تحضير ميني كوكيز بالفواكه المجففة

في العجان يخلط السكرمع الزبدة حتى يصبح مثل الرملة

ثم يضاف بياض البيضة حتى يصبح كريميا ويضاف زيت وملح وفانيليا وبيكنج صودا

ثم تدخل العجينة الثلاجة حتى تتماسك

ثم تشكل ووتوضع الفواكه المجففة على الوجه

ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 15 دقيقة

وتقدم بالهنا