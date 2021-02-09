صاحبة أغرب قضية نفقة: أعيش مع زوجي ومش بيحاول يصالحني عشان أمه مسيطرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت رحاب السيد صاحبة أغرب قصة نفقة، والتي حصلت بموجبها على حكم قضائي في قضيتي نفقة وتمكين وتعيش مع زوجها في نفس المنزل، إنها اضطرت إلى رفع الطلاق ضد زوجها بسبب خلاف حدث بينهما، عندما كان رضيعها لم يبلغ عامه الأول: «قفل على الشقة وهدومي، مكنتش عارفة أدخل الشقة، واضطررت إلى المحكمة للحصول على ما أريده من الشقة».

وأضافت السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»: «لما كسبت القضية، ودخلت الشقة لقيت إنه واخد حاجتي كلها وحاطط حاجات قديمة، وبدل العفش، وجاب عفش والدته، وعايشة معه على الوضع ده، كان لازم أمضي وأتمكن من الشقة».

وتابعت: «طفلي الآن يبلغ من العمر 3 سنوات، وجرى تمكيني من الشقة في شهر مايو عام 2019، وأعيش معه على هذا الحال منذ هذا الوقت، وطلبت منه الطلاق، لكنه رفض حتى يضطرني إلى رفع قضية خلع لكي أفقد كل حقوقي، وأنا لن أفعل ذلك حتى لا أتنازل عن حق ابني».

وأوضحت: «هو مش بيقعد معايا، والدته ساكنة في نفس الدور وبيقضي اليوم كله عندها، وبينام في غرفة المعيشة مع نفسه، وأنا بنام مع ابني في غرفة النوم، ومن فترة للتانية لازم يحصل تهديدات واستفزاز وكلها حاجات لفظية، أما غسيله فوالدته تتولاه»، لترد عليها الإعلامية لميس الحديدي: «خليه قاعد عند الست الوالدة، مش فاهمة جاي لك ليه».

وأردفت: «مفيش محاولات للصلح لأن والدته مسيطرة جدًا، ولا حتى محاولات للطلاق منه، مش بيبص لابنه وبيساومني على حقوقي وحقوقه، وبيقول لي أدام واخدة حكم نفقة يبقى أصرف أنا».

وأشارت إلى أن حكم النفقة ينصل على صرف 2500 جنيه لها، لكن الشركة لا تصرف لها إلا 40%: «ومعرفش عفشي فين، ولا الكوبايات والصيني، وأخد كل المفروشات ما عدا بطانية واحدة بيتغطى بيها، واضطريت أشتري بطانية».

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة إلى زوج رحاب، قائلة: «من فضلك سيب الشقة أو طلقها، رجع العفش للبنت عيب يعني».