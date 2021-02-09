ماذا يحدث لجسمك عند مضغ بذور السمسم في الصباح الباكر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

من بين الأشياء العديدة التي يجب على المرء القيام بها من أجل التمتع بصحة جيدة هو استهلاك الأطعمة التي تساعد على تعزيز التمثيل الغذائي في الجسم.

في حين أن هناك العديد من الطرق للقيام بذلك، فإن أحد العلاجات الفعالة ليس فقط لتحسين حركات الأمعاء ولكن أيضا تقوية الأسنان واللثة هو مضغ بذور السمسم المحمصة سواء كانت بيضاء أو بنية خاصة في الصباح الباكر، وذلك وفقا لما نشره موقع "إينديان إكسبريس"، وفقا لسبوتنيك.

تحتاج العناية بالأسنان واللثة وتعزيز صحتها إلى أكثر من مجرد العناية بنظافتها، يجب تقويتها بالأطعمة الغنية بالكالسيوم والعناصر المغذية.

أفاد العديد من الأطباء أن مضغ بذور السمسم المحمص في الصباح الباكر يساعد على تقوية الأسنان واللثة وتعزيز متانتها وصحتها.

وأشاروا إلى أنه بعد مضغ تلك البذور، يفضل تنظيف الأسنان مرة أخرى بفرشاة أسنان ناعمة دون استخدام أي معجون أو مسحوق أسنان.

ويعزو الأطباء هذا الأمر نظرا لأن بذور السمسم غنية بالكالسيوم، لذلك فإنها تحافظ على العظام حول الأسنان واللثة، كما أنها تساعد في التخلص من البلاك، وتساعد أيضا في بناء مينا الأسنان.

علاوة على ذلك، عند مضغ بذور السمسم المحمص في الصباح الباكر، فإن ذلك يساعد على تحفيز الكبد والمعدة وتحسين عمل الجهاز الهضمي والأعضاء والأنسجة.

كما تساعد تلك البذور في تقوية الشعر، وتساعد أيضا في علاج الإمساك الجاف لدى الأفراد وحتى المسنين، وفي تهدئة السعال الجاف.