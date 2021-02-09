ظهور نادر لابن معز مسعود في عقد قران والده: «نسخة من أبوه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهد عقد قران الفنانة حلا شيحة والباحث الإسلامي معز مسعود، ظهورا نادر لابنه، خلال الصور التي شاركتها العروس منذ قليل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

إطلالة ابن معز مسعود

وظهر نجل معز مسعود، بشعر كيرلي كثيف، مع بدلة مودرن، تتضمن بنطلون أسود وقميص أبيض ورابطة عنق غير مربوطة، وسترة متوسطة الطول.

ولاحظ الكثيرون الشبه الكبير بين الابن ووالده، ومن أبرز التعليقات: «شبه أبوه»، و«وهو ومعز فولة واتقسمت نصين»، و«ده معز على صغير».

وشهد الحفل أيضا، ظهورا نادرا لوالدة الداعية الإسلامي غير المحجبة، التي ارتدت أزياء فضفاضة مع الاعتماد على شعر منسدل يحمل بعض التموجات.

كواليس ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود

وكانت مصادر مقربة من الثنائي، ذكرت أنهما التقيا للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، قبل أن تتعدد لقاءاتهما بعد ذلك، حتى تحولت لقصة حب.

يشار إلى أن مصادر مقربة من معز مسعود، أكدت في تصريحات لـ«الوطن»، على انعقاد حفل الزفاف في أحد فنادق القاهرة الكبرى، الذي شهد انعقاد حفلي زفاف الداعية على زوجتيه السابقتين، «الفيديو بلوجر» بسنت نور الدين، والفنانة شيري عادل، إلا أنه كان يقضي شهر العسل في فندق آخر في الزمالك.

وذكر المصدر، أنه من المحتمل مشاركة معز مسعود زوجته حلا شيحة في فيلم سينمائي، عقب حصوله على «كورسات» في مجال التمثيل على يد الممثل والمخرج المسرحي في الجامعة الأمريكية رمزي لينر.

وسبق أن لاحقت الفنان حلا شيحة شائعة ارتباطها بالفنان محمد رمضان، بالتزامن مع مشاركتها معه في المسلسل الدرامي «زلزال»، إلا أن الثنائي نفيا ذلك الأمر في تصريحات إعلامية حينها.