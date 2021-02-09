«مش محجبة».. أول ظهور لوالدة معز مسعود خلال عقد قرانه على حلا شيحة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بأزياء محتشمة وفضفاضة، أطلت والدة الباحث الإسلامي معز مسعود، خلال حضور عقد قران نجلها على الفنانة حلا شيحة، المنعقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل، بحضور أسرة العروسين.

وأطلت والدة معز مسعود «غير المحجبة»، ببنطلون أسود طويل وواسع، مع بلوزة فضفاضة باللون «الروز»، مع شعر بني منسدل يحمل بعض التموجات، خلال وقوفها بجوار نجلها، أثناء التقاط صور تذكارية لتلك المناسبة.

وكانت الفنانة حلا شيحة، شاركت صور عقد القران عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقة بأنه تم عقد قرانها على معز مسعود بحضور أسرتيهما.

رأي معز مسعود في الحجاب

وسبق أن تحدث معز مسعود عن رأيه في الحجاب، خلال بيان أصدره عقب تعرضه للهجوم عقب زواجه من الفنانة شيرين عادل، قائلا إن الاحتشام في الملبس يعد أساس غطاء الرأس -الحجاب-، وأن الالتزام بغطاء الرأس ليس مقياسًا مطلقًا للحكم على مدى قرب المرأة أو بعدها من ربها، وأن سورة النور التي ورد فيها ذكر غطاء رأس المرأة، هي سورة مدنية نزلت في النصف الثاني من الرسالة بعد ترسيخ العقيدة في المرحلة المكية، أي أن ذلك جاء بالتدرج أيضًا، ولذلك فإن الاحتشام في الملبس هو أساس ما يسمى اليوم بالحجاب.

قصة حب معز مسعود وحلا شيحة

وكانت مصادر مقربة من الثنائي، ذكرت أنهما التقيا للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، قبل أن تتعدد لقاءاتهما بعد ذلك، حتى تحولت لقصة حب.

يشار إلى أن مصادر مقربة من معز مسعود، أكدت في تصريحات لـ«الوطن»، على انعقاد حفل الزفاف في أحد فنادق القاهرة الكبرى، الذي شهد انعقاد حفلي زفاف الداعية على زوجتيه السابقتين، «الفيديو بلوجر» بسنت نور الدين، والفنانة شيري عادل، إلا أنه كان يقضي شهر العسل في فندق آخر في الزمالك.

وذكر المصدر، أنه من المحتمل مشاركة معز مسعود زوجته حلا شيحة في فيلم سينمائي، عقب حصوله على «كورسات» في مجال التمثيل على يد الممثل والمخرج المسرحي في الجامعة الأمريكية رمزي لينر.

وسبق أن لاحقت الفنان حلا شيحة شائعة ارتباطها بالفنان محمد رمضان، بالتزامن مع مشاركتها معه في المسلسل الدرامي «زلزال»، إلا أن الثنائي نفيا ذلك الأمر في تصريحات إعلامية حينها.