بالحجاب.. إطلالة حلا شيحة في عقد قرانها على معز مسعود (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بفستان أبيض فضفاض، بأكمام طويلة، غير كاشف للجسم، تألقت الفنانة حلا شيحة خلال عقد قرانها على الداعية الإسلامي معز مسعود.

وظهرت حلا في إحدى الصور مرتدية الحجاب، بينما أظهرت إحدى اللقطات صورة خاتم الزواج.

وحضر العقد عدد قليل من الأهل على رأسهم والدها وشقيقاتها، دون حضور أولادها.

وتميزت الفنانة بالمكياج الهادئ والبسيط، بعيدا عن التكلف.

وكانت رشا شيحة، شقيقة الفنانة حلا، شاركت بصورة من داخل الفندق، المطل على النيل، معلقة عليها بكلمة «مبروك»، وأشارت إلى اسمي الداعية معز مسعود وشقيقتها حلا شيحة.

وقرر معز مسعود، حجز طاولة داخل أحد أدوار الفندق، بحضور عدد قليل جدًا من العائلتين والأصدقاء.

يذكر أن علاقة الداعية الإسلامي معز مسعود بالفنانة حلا شيحة، بدأت قبل 3 أشهر عقب انفصالها من زوجها الكندي، الا ان الفنانة انتظرت انقضاء عدتها قبل الزواج.

بعدما أثارت «حلا» الجدل، خلال تعليقها على آخر صورة لـ«مسعود»، حينها، حيث ظهر خلالها أثناء لعبه على «جيتار» خلال جلوسه بالشارع، معلقًا باللغة الإنجليزية: «شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت»، لترد الفنانة: «هاي معز.. من التقطت هذه الصورة».

وكان الفنان أحمد شيحة، والد حلا شيحة، تحدث في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن ارتباط نجلته بالداعية، حيث أكد أن زواجهما لم يكن في السر، وأن ابنته مسؤولة عن هذا القرار المرحب به.

وكانت مصادر مقربة من الثنائي، ذكرت أنهما التقيا للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، قبل أن تتعدد لقاءاتهما بعد ذلك، حتى تحولت لقصة حب.

يشار إلى أن مصادر مقربة من معز مسعود، أكدت في تصريحات لـ«الوطن»، على انعقاد حفل الزفاف في أحد فنادق القاهرة الكبرى، الذي شهد انعقاد حفلي زفاف الداعية على زوجتيه السابقتين، «الفيديو بلوجر» بسنت نور الدين، والفنانة شيري عادل، إلا أنه كان يقضي شهر العسل في فندق آخر في الزمالك.

وذكر المصدر، أنه من المحتمل مشاركة معز مسعود زوجته حلا شيحة في فيلم سينمائي، عقب حصوله على «كورسات» في مجال التمثيل على يد الممثل والمخرج المسرحي في الجامعة الأمريكية رمزي لينر، وسبق أن لاحقت الفنان حلا شيحة شائعة ارتباطها بالفنان محمد رمضان، بالتزامن مع مشاركتها معه في المسلسل الدرامي «زلزال»، إلا أن الثنائي نفيا ذلك الأمر في تصريحات إعلامية حينها.