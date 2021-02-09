بالأسود.. إطلالة كلاسيكية لـ معز مسعود في عقد قرانه على حلا شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

خطف الداعية والمنتج معز مسعود الأنظار بإطلالته خلال عقد قرانه على الفنانة حلا شيحة؛ بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الاحتفال بعقد قرانهما.

وظهر مسعود مرتديا بدلة كلاسيكية باللون الأسود والبابيون؛ منسقا معها قميصا باللون الأبيض.

وعادة ما يفضل معز ارتداء البابيون في الإطلالات التي يظهر خلالها مرتديا البدلة.

واحتفلت الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها اليوم الإثنين على الداعية والمنتج معز مسعود داخل قاعة صغيرة بأحد فنادق القاهرة، واقتصر عقد القران على الأسرتين والمقربين للغاية فقط؛ مع فرض حالة من السرية التامة على الحفل؛ وسط حالة من فرض السرية التامة.