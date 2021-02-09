بفستان أبيض وحجاب.. إطلالة جذابة لـ"حلا شيحة" في عقد قرانها على معز مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعروسين الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود؛ وذلك عقب عقد قرانهما اليوم.

وظهرت حلا شيحة في صورة عقد القران مرتدية فستانا محتشما باللون الأبيض وحجاب بذات اللون؛ معتمدة مكياجا رقيقا بالألوان الترابية؛ مع لمسة من الإكسسوارات البسيطة.

وفي الصور العائلية اكتفت حلا بالفستان فقط دون تغطية شعرها بالحجاب.

كما ظهر زوجها معز مسعود مرتديا بدلة كلاسيكية باللون الأسود والبابيون والقميص الأبيض.

واحتفلت الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها اليوم الإثنين على الداعية والمنتج معز مسعود داخل قاعة صغيرة بأحد فنادق القاهرة، واقتصر عقد القران على الأسرتين والمقربين للغاية فقط؛ مع فرض حالة من السرية التامة على الحفل؛ وسط حالة من فرض السرية التامة.