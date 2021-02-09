توقعات الأبراج اليوم 9-2-2021: تحذير العذراء.. ونصيحة للعقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscop".

برج الحمل

قد تشعر بالحاجة إلى إلقاء نظرة على خزانة الملابس، أو السيارة حيث أن هذه الأشياء تحتاج إلى صيانة منذ فترة طويلة.

برج الثور

تسيطر عليك حالة من التوتر والمشاكل في حياتك الأسرية، لذا عليك التعامل مع هذه المشاكل، كن هادئا.

برج الجوزاء

تسير الأمور على ما يرام وستجني ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها منذ فترة كبيرة.

برج السرطان

تشعر بالملل من الروتين اليومي، لذا عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد نشاطك مرة أخرى.

برج الأسد

يأتي إليك اليوم شخص ما يطلب منك المساعدة، وقد تكون قلقًا بشأن مساعدته، لا تتردد.

برج العذراء

قد تفكر في تجربة بعض الاستثمارات، كن حذرا لا تتسرع في اتخاذ القرارات.

برج الميزان

تجاهل أولئك الذين يستمرون في محاولة استفزازك، لا تلفت لما يقولونه فهم يحاولون الوقوع بك.

برج العقرب

عليك الحذر من أصدقائك يشعرون بالغيرة تجاهك، لذا لا تبوح لهم بطموحك وأهدافك في العمل.

برج القوس

قد حان الوقت لمواجهة أشياء ربما تستنكرها لبعض الوقت، لأنها قد تسبب مشاكل كثيرة.

برج الجدي

تشعر بالطاقة السلببة اليوم، امنح نفسك قسطا من الراحة للتنزه والترفيه مع أصدقائك المقربين.

برج الدلو

قد حان الوقت لتحقيق أهدافك في عملك، واتخاذ القرارات الهامة بشأن أحلامك.

برج الحوت

تقضي اليوم وقتا طويلا في التفكير في تقييم علاقتك بشريك حياتك، لاتتسرع في اتخاذ القرارات بشأن علاقتكما.