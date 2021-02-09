5 فوائد تقدمها الحلبة لصحتك عند شربها الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

يفضل معظم الأشخاص تناول القهوة فور الاستيقاظ من النوم صباحًا، بسبب محتواها المرتفع من مادة الكافيين التي تساعد على الشعور اليقظة وإمداد الجسم بالطاقة وتعزيز التركيز.

ورغم القيمة الغذائية العالية للقهوة، إلا أن الأضرار التي تلحقها بالصحة العامة عند شربها على الريق، تستدعي استبدالها بمشروب آخر، يكون مفيدًا وآمنًا، وهذا الأمر ينطبق على الحلبة.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" فوائد شرب الحلبة على معدة فارغة، وفقًا لموقعي "Food.ndtv" و"Healthline".

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