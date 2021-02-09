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5 فوائد تقدمها الحلبة لصحتك عند شربها الريق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

يفضل معظم الأشخاص تناول القهوة فور الاستيقاظ من النوم صباحًا، بسبب محتواها المرتفع من مادة الكافيين التي تساعد على الشعور اليقظة وإمداد الجسم بالطاقة وتعزيز التركيز.

ورغم القيمة الغذائية العالية للقهوة، إلا أن الأضرار التي تلحقها بالصحة العامة عند شربها على الريق، تستدعي استبدالها بمشروب آخر، يكون مفيدًا وآمنًا، وهذا الأمر ينطبق على الحلبة.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" فوائد شرب الحلبة على معدة فارغة، وفقًا لموقعي "Food.ndtv" و"Healthline".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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