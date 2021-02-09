واقعة غريبة.. رجل يسترجع محفظته بعد 53 عاماً من فقدها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في مفاجأة سارة، تسلم عالم أرصاد جوية في البحرية الأمريكية محفظة كان قد أضاعها في أنتركتيكا... قبل 53 عاما.

ولم يكن بول جريشام يذكر حتى إنه أضاع المحفظة عندما اتصل به مجهولون لتسليمه إياها بالبريد، على ما روى الرجل البالغ حاليا 91 عاما لصحيفة "ذي سان دييغو يونيون-تريبيون" في كاليفورنيا، وفقا لصحيفة البيان الاماراتية.

وحصل الاكتشاف بصورة غير متوقعة سنة 2014 عند هدم القاعدة العلمية في جزيرة روس، حيث كان العنصر في البحرية متمركزا بصفته خبيرا في الرصد الجوي بين أكتوبر 1967 ونوفمبر 1968، وفق "يورونيوز".

وكانت محفظة جريشام موجودة خلف غرفة لتبديل الملابس، وهي كانت تحوي بطاقة تعريف جريشام الخاصة بالبحرية ورخصة القيادة وإرشادات في حال التعرض لهجوم بيولوجي أو كيميائي، وتذكرة للحصول على مشروبات.