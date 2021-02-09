كارتييه تطلق فيلماً إبداعياً جديداً في يوم الحب

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:37 صباحاً - لطالما شاركت دار كارتييه زبائنها في مختلف مناسباتهم واحتفالاتهم، وها هي اليوم، وكعادتها في كل سنة، تحتفل معهم بيوم الحب من خلال إطلاق فيلم جديد من إخراج سيدريك كلابيش، وهو المخرج الرابع الذي تكلّفه كارتييه بأداء هذه المهمة بعد أوليفر داهان، ولوكا جوادانيينو، وشون إيليس، والذين كان لكل منهم لمسته الإبداعية الخاصة.
مرة أخرى تتحدّى كارتييه قدرتنا على الحب والتعبير عن مشاعرنا الدفينة، فقبل نحو 10 سنوات أطلقت الدار حملتها التي جاءت بعنوان "إلى أي مدى قد تذهب خلف الحب؟" أو How Far Would You Go For Love، وها هي اليوم تجدّد دعوتها لكل عاشق حتى يعيش مغامراته العاطفية في عالم من الأساطير والخيال، إذ لطالما كان الحب مصدر إلهام هذه الدار تستوحي منه إبداعاتها وتجسّدها في مجموعات غنيّة.
هدايا لها
هدايا لها
كارتييه
قلادة من مجموعة "أموليت دو كارتييه"، موديل الحجم الصغير جدًّا
8,000 ر. س
كارتييه
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
خاتم من مجموعة "ترينيتي"، موديل كلاسيكي
5,650 ر. س
كارتييه
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
خاتم زواج من مجموعة LOVE
4,850 ر. س
كارتييه
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
خاتم من مجموعة "إتانسيل دو كارتييه"
13,600 ر. س
كارتييه
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
سوار من مجموعة LOVE
28,400 ر. س
كارتييه
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
خاتم من مجموعة "پانتير دو كارتييه"
27,700 ر. س
كارتييه
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
سوار من مجموعة "جوست آن كلو"
19,500 ر. س
كارتييه
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متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
ساعات پانتير من المجوهرات
188,000 ر. س
كارتييه
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متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
حقيبة بمقبض علوي من موديل الحجم الصغير جدًّا، مجموعة "غيرلاند دو كارتييه"
8,500 ر. س
كارتييه
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متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
حقيبة صيد من موديل الحجم الصغير جدًّا، مجموعة "موست دو كارتييه"
4,800 ر. س
كارتييه
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
سوار من مجموعة "كلاش دو كارتييه"، موديل الحجم المتوسّط
35,300 ر. س
كارتييه
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
علبة مجوهرات من مجموعة "أونترولاسيه دو كارتييه"، موديل الحجم المتوسّط
7,850 ر. س
كارتييه
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
بطانية صغيرة من مجموعة "پانتير دو كارتييه"
5,250 ر. س
كارتييه
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
عقد "جوست ان كلو"
124,000 ر. س
كارتييه
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
ساعة من مجموعة "بالون بلو دو كارتييه"
25,100 ر. س
كارتييه
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
ساعة من مجموعة "بالون بلو دو كارتييه"
83,000 ر. س
كارتييه
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
ساعة من مجموعة "باشا دو كارتييه"
109,000 ر. س
كارتييه
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية
هدايا لها
كارتييه
ساعة من مجموعة "پانتير دو كارتييه"
20,700 ر. س
كارتييه
تسوق الآن
متوفر في المملكة العربية السعودية