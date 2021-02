كارتييه تطلق فيلماً إبداعياً جديداً في يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:37 صباحاً - لطالما شاركت دار كارتييه زبائنها في مختلف مناسباتهم واحتفالاتهم، وها هي اليوم، وكعادتها في كل سنة، تحتفل معهم بيوم الحب من خلال إطلاق فيلم جديد من إخراج سيدريك كلابيش، وهو المخرج الرابع الذي تكلّفه كارتييه بأداء هذه المهمة بعد أوليفر داهان، ولوكا جوادانيينو، وشون إيليس، والذين كان لكل منهم لمسته الإبداعية الخاصة.

مرة أخرى تتحدّى كارتييه قدرتنا على الحب والتعبير عن مشاعرنا الدفينة، فقبل نحو 10 سنوات أطلقت الدار حملتها التي جاءت بعنوان "إلى أي مدى قد تذهب خلف الحب؟" أو How Far Would You Go For Love، وها هي اليوم تجدّد دعوتها لكل عاشق حتى يعيش مغامراته العاطفية في عالم من الأساطير والخيال، إذ لطالما كان الحب مصدر إلهام هذه الدار تستوحي منه إبداعاتها وتجسّدها في مجموعات غنيّة.

