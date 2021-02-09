الامارات | مركز جمعة الماجد ينظم ورشة عمل فوتوغرافية

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جمعة الماجد ينظم ورشة عمل فوتوغرافية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس، ورشة عمل افتراضية بعنوان «إدارة وأرشفة الصور الفوتوغرافية»، قدمها أحمد عبيد، استشاري وإداري الوثائق والأرشفة في وزارة السياحة السعودية، وحضرها عدد كبير من المهتمين بمجال أرشفة الصور.

وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بعملية أرشفة وقراءة الصور الفوتوغرافية كعملية فنية احترافية، والوقوف على الأسس والقواعد والأدوات الخاصة بهذه العملية، بالإضافة إلى مساعدة كل من يتعامل مع الصور الفوتوغرافية في تنظيم وإدارة مقتنياته من الصور، سواء كانت صوراً شخصية أو مؤسسية.

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