الامارات | 290 ألف زائر لـ «دبي سفاري بارك» خلال الأشهر الـ 3 الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن 290 ألف زائر لـ «دبي سفاري بارك» خلال الأشهر الـ 3 الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت «دبي سفاري بارك»، بعد إعادة افتتاحها في أكتوبر الماضي، إقبالاً لافتاً، وذلك بعد الانتهاء من عملية تجديد وتطوير شاملة، تهدف إلى توسيع مرافق الحديقة وإثراء تجربة الزوّار بشكل أكبر، مع اتخاذ تدابير جديدة للحفاظ على سلامة الزوّار.

وقال مدير عام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري، إن «دبي سفاري بارك» خلال الأشهر الثلاثة الماضية شهدت إقبالاً لافتاً، حيث بلغ عدد زوارها 290 ألف زائر، وسط تطبيق إجراءات احترازية وتدابير وقائية صارمة، وتمتد الحديقة على مساحة كبيرة تصل إلى 119 هكتاراً.

وأضاف: «قمنا بتنفيذ 13 تجربة تشغيل لثلاثة أشهر سبقت الافتتاح، وبمشاركة 7000 شخص، وبلغ متوسط نسبة الرضا لديهم 93% ولم يتم عرض جميع الحيوانات في تلك التجارب، وقمنا بإجراءات التحسينات على بعض الملاحظات المسجلة، وفي الافتتاح تم عرض جميع الحيوانات أمام الزوار».

وأشار إلى أنه تمت متابعة الملاحظات التي تم تلقيها من خلال الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والاستبيانات التي تم توزيعها لدى الاستقبال في الحديقة.

ولفت إلى أن الزوار استمتعوا بتجربة مجموعة متنوعة من الخيارات والوجهات والمواقع، منها جولة سفاري الصحراء العربية والقرية الآسيوية والقرية الإفريقية والوادي وقرية المستكشف ومزرعة الأطفال، بالإضافة إلى تجربة فريدة خلف الكواليس.

منوهاً بأن «دبي سفاري بارك» تعمل على تقديم مجموعة واسعة من استراتيجيات رعاية الحيوانات والحفاظ عليها، للمساهمة في توفير حياة أفضل للحيوانات المحلية، فضلاً عن استضافة المشروعات التعليمية والبحثية التي تدعم الهدف من إنشاء الحديقة.

وبين أن فريقاً من الخبراء يعمل على توفير بيئة صحية، وتقديم العناية والاهتمام لجميع الحيوانات في «دبي سفاري بارك»، وبالنسبة للأنواع التي لا تنتمي إلى هذه المنطقة، فلديها موائل مغلقة مخصصة للحفاظ على التحكم في المناخ، ولضمان راحة الحيوانات.

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