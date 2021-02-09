الامارات | «الأشياء الصغيرة» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأشياء الصغيرة» يتصدر إيرادات السينما الأميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فيلم الإثارة والجريمة «الأشياء الصغيرة» (ذا ليتل ثينجز) للممثل دنزل واشنطن صدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية مرة أخرى، مسجلاً 2.1 مليون دولار في الأسبوع الثاني من العرض.

وفي الخارج، جمع الفيلم 1.4 مليون دولار في مبيعات التذاكر في 20 دولة. وحقق الفيلم في المجمل 7.8 ملايين دولار في الولايات المتحدة وكندا، و5.2 ملايين دولار عالمياً حتى اليوم.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة «عائلة كرود: عهد جديد» (ذا كرودز: إيه نيو إيدج) في المركز الثاني، مسجلاً 1.7 مليون دولار في الأسبوع الحادي عشر من عرضه.

واحتل فيلم الحركة الجديد «الرامي» (ذا ماركسمان)، للممثل ليام نيسون، المركز الثالث بإيرادات بلغت مليون دولار.

وتراجع فيلم «المرأة الخارقة 1984» (وندر وومان 1984) إلى المركز الرابع، بعد أن بلغت إيراداته 905 آلاف دولار.

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