زوجة تامر هجرس عن غيرتها عليه: الحمد لله واثقة في نفسي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت السيدة ميرال هجرس، عن بعض تفاصيل علاقتها بزوجها الفنان تامر هجرس، خلال لقاءهما ببرنامج «The Insider بالعربي».

وبسؤالها عن هل تشعر بالغيرة على زوجها الفنان أم لا؟، أجابت «ميرال» قائلة: «لا الحمد لله مش بغير الغيرة الصعبة، بس أنا بغير عليه وكل حاجة بس الحمد لله، بس مبتحطش في مواقف صعبة والحمد لله واثقة من نفسي وواثقة من العلاقة».

زينة عاشور تهنئ تامر هجرس بعيد ميلاده

وخلال نوفمبر الماضي، احتفلت زينة عاشور، الزوجة الثانية للفنان عمرو دياب، بعيد ميلاد الفنان تامر هجرس، الـ48، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت «زينة»، عبر خاصية القصص القصير المصورة القصيرة «استوري» صورة جمعتها بالفنان، ومجموعة من أصدقائهما، وأرفقت عليها تعليقًا باللغة الإنجليزية، قائلة: «كل سنة وأنت طيب».

تامر هجرس لابنته: ربنا يهديكي الصراط المستقيم

وخلال يوليو من العام الماضي، احتفل تامر هجرس، بعيد ميلاد ابنته تمارا، عبر حسابه الرسمي بتطبيق «انستجرام»، من خلال نشره لمجموعة من الصور التي جمعتهما سويا، منذ مرحلة الطفولة وحتى أن أصبحت شابة.

«طفلتي الصغيرة، محظوظ أنني والدك، قلبك من دهب، وروحك كلها حب، أنتي شمس الابتسامة، والضحكة التي تُعليني إلى أعلى سحابة، تزيدنني حكمة وقوة، أنتي هديتي من الله، كوني بخير، كي تجعلي العالم أفضل اليوم وكل يوم، قلبي معك دائما».. تلك هي الرسالة التي وجهها الفنان لابنته في عيد ميلادها، واختتمها بدعائه لها: «ربنا يحفظك ويحميكي ويهديكي الصراط المستقيم دائما يا حبيبتي يا تمتما بحبك».

وكانت الصور لقت تفاعلا واستحسانا كبيرين من قبل المتابعين، إذ تفاعل الكثيرون معها، فجاء من بين التعليقات: «ربنا يخليهالك، تبان أختك الصغيرة، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحميها، هي العيلة كلها أجانب كدة».