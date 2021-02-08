نوال الزغبي تكشف السر: «اللي يشوفني يقول عمري 28 سنة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن سر جمالها ورشاقتها التي تصر على الاحتفاظ بهما، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب.

وأوضحت الفنانة اللبنانية أنها تنام جيدًا خلال فترة لا تقل عن 9 ساعات، كما أنها لا تفضل السهر كثيرًا، وتتناول الأكل الصحي بالإضافة إلى ممارستها الرياضة باستمرار، وهو ما جعلها محظوظة ببشرة صافية تعطيها شعور بأنها لا تكبر في العمر، إذ قالت أن بعض من يقابلها حتى الآن يخمن أن عمرها لا يتجاوز الـ28 عامًا.

وتابعت «نوال» أنها تحب الجمهور المصري لدرجة كبيرة تجعل البعض يشعر أنها مصرية الجنسية، وهو أمرًا يشرفها كثيرًا.

عقلي واقف

وانتقلت بعد ذلك نوال الزغبي للحديث عن أغنيتها الجيدة «عقلي واقف» التي أدت الفيديو الخاص بها على خشبة المسرح بشكل استعراضي، مشيرة إلى الجهد الكبير الذي بذله المخرج فادي حداد وفريقه المعاون رغم انتشار فيروس كورونا في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بالفيروس بين أفراد طاقم العمل.

وأكدت نوال الزغبي، أن ما يهمها بعد نجاح الأغنية هو نوعية الأغاني التي تقدمها وليس عددها، مشيرة إلى أن فكرة طرح الألبومات أصبحت غير واردة لدى الفنانين في الفترة الحالية، وهو ما اكتشفته بعد طرح ألبومها الأخير قبل عامين، حيث لم ينجح منه سوى 3 أغاني، وترى أن باقي أغاني الألبوم تعرضت للظلم.