بعد شائعة مقتله.. سبب تسمية صاحب مطعم «صبحي كابر» بهذا الاسم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل قليل انتشرت شائعات حول مقتل صبحي كابر، صاحب مطعم المشويات الشهير بشبرا، بعدما تعرض لهجوم من عصابة رغبت في التخلص منه، وعقب تداول هذه الشائعة، أكدت الأجهزة الأمنية أن المجني عليه هو صاحب سلسلة مطاعم كبابجي الفقير الشهيرة في الجيزة، وأن الواقعة ليس لها علاقة بـ«صبحي كابر».

ويتمتع صبحي كابر، بشهرة واسعة بين المطاعم، إذ عرف بنكهاته وأكلاته الشعبية المميزة، ويرجع سبب تسمية مطعمه بهذا الاسم إلى ابنته الكبرى «كابر» التي ظل ينتظر قدومها قرابة 20 عامًا.

سبب تسمية كابر بهذا الاسم

وعبرت صفحة المطعم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في منشور في وقت سابق، عن سبب تسمية المطعم بهذا الاسم: «كابر بنت الحاج صبحي.. الكلام دا صح جدًا فعلا كابر هي بنت الحاج صبحي.. وأكيد من حبه لبنته حط اسمها فأصبح اسم المطعم صبحي كابر.. بس مش هو دا السبب الوحيد.. كابر من صغرها لحد اللحظة دي بتحب المطبخ وبتحب تعمل أكل بإديها ومش زي بنات سنها بيخافو من النار والحر».

وأيضًا خلال لقاء إعلامي سابق لصاحب المطعم صبحي كابر، أوضح أن المطعم يحمل اسم ابنته الكبري، التي أتت بعد 20 عامًا من عدم الإنجاب، وحين رزقه الله بـ«كابر»، أصبح يمضي كل شيء بـ«مع تحيات كابر»، فأطلقوا عليه الاسم وأصبح ثابتًا معه.

ورزقه الله أيضًا بعد «كابر» بولدين آخرين، الفرق بين أكبرهما وشقيقتهما 11 عامًا.

واقعة مقتل صاحب مطاعم كبابجي الفقير

يُذكر أن 4 خفراء، مثلوا جريمة قتل المجنى عليه حمادة الفقير، صاحب سلسلة مطاعم كبابجي الفقير الشهيرة بالجيزة، حيث اقتادتهم الشرطة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى مكان قتل المجني عليه بمزرعته بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر، بحضور فريق من محققي النيابة العامة، واعترف المتهمون بارتكاب جريمتهم، وأمرت النيابة بحبسهم لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات التى تجريها في الواقعة.