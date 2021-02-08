من أغنى نساء بولندا.. من هي الحسناء التي تقف وراء ليفاندوفسكي؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أداء مشرف قدمه النادي الأهلي أمام نادي بايرن ميونخ الألماني، بطل قارة أوروبا، الذي فاز في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب «أحمد بن علي» المونديالي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية ليتأهل بايرن ميونخ إلى نهائي البطولة ليواجه نظيره تيجريس أونال المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف»، في نهائي بطولة مونديال الأندية.

وأحرز الهدفين النظيفين في المباراة اللاعب روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 19 و86، وهو واحد من أهم أفراد الفريق، فهو هداف الفريق البافاري، وهوايته المفضلة هي هز شباك الخصوم، وزوجته هي آنا ليفاندوفسكي.

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن زوجته آنا ليفاندوفسكي.

- سيدة أعمال ناجحة لها العديد من المشاريع وتتجاوز ثروتها نصف ثروة زوجها تقريبا.

- تعمل آنا كأخصائية تغذية محترفة، ولها مؤسستها الخاصة Foods by Ann، تقدم عن طريقها وصفات طعام صحية، وبرامج غذائية مختلفة للدايت، وأصرت كتابها النظام الغذائي والتدريب من آنا».

- تحترف الكاراتيه وحصدت فيه العديد من المدياليات العالمية.

- نمت ثروتها مؤخرا بشكل كبير، وقدرت بحوالي 47 مليون يورو.

- احتلت آنا ليفاندوفسكي المرتبة 22 بين أغنى النساء في بولندا، وهي تبلغ من العمر 32 عاما فقط.

مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

وفاز فريق نادي بايرن ميونخ الألماني، بطل قارة أوروبا، على نظيره النادي الأهلي المصري، بطل قارة أفريقيا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب «أحمد بن علي» المونديالي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز، يتأهل بايرن ميونخ إلى نهائي البطولة ليواجه نظيره تيجريس أونال المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف»، في نهائي بطولة مونديال الأندية في اللقاء المقرر له في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل الموافق يوم 11 من شهر فبراير الجاري، بينمت يلعب الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في الخامسة مساء بنفس يوم لقاء البايرن وتيجريس.