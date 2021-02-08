بصور من داخل الاستاد.. ابنة وائل جمعة تشجع الأهلي ضد بايرن ميونخ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر خاصية «إستوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشرت ابنة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، وائل جمعة، صورا داخل ملعب «أحمد بن علي» المونديالي، في قطر، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ونشرت حبيبة وائل جمعة، صورتين للأستاد من الداخل والخارج قبل المواجهة، عقب أيام من حضورها مباراة النادي الأهلي أمام نظيره القطري، في ظهور نادر لها، مطلة بأزياء رياضية ونظارة طبية، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وعلقت حينها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: «وراء الأهلي في كل مكان».

وفاز بايرن ميونخ الألماني على نظيره الأهلي، بهدفين مقابل لا شيء، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب أحمد بن علي، معقل نادي الريان، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وسجل هدف العملاق البافاري الثاني المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في شباك الحارس محمد الشناوي برأسية متقنة، في الدقيقة 86 بعد عرضية من زميله ليروي ساني، وكان ليفاندوفسكي سجل الهدف الأول، في الدقيقة 17 من مجريات الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي، بطل قارة أفريقيا، وبايرن ميونخ الألماني، بطل قارة أوروبا، بتقدم الفريق الألماني بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على ملعب «أحمد بن علي» المونديالي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، ويواجه الفائز في المباراة نظيره تيجريس أونال المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف»، في نهائي بطولة مونديال الأندية في اللقاء المقرر له يوم الخميس المقبل الموافق يوم 11 من شهر فبراير الجاري.

وبدأ النادي الأهلي بتشكيل مكون من:محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

بينما بدأ بايرن ميونخ بتشكيل مكون من: مانويل نوير، بينيامين بافارد، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو ديفيز، مارك روكا، جوشوا كيميتش، توماس مولر، كينجسلي كومان، سيرجي جنابري، روبرت ليفاندوفسكي.