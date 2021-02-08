«وزنها ضعف وزنه».. فتاة ترتبط بصديقها بعد قصة حب كبيرة: تعرضت للتنمر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعد تعرضها للتنمر بسبب وزنها الزائد، قررت فتاة كندية الارتباط بصديقها، رغم أن وزنها يعادل ضعف وزنه، لكن الحب كان أقوى من أي شيء، ليرتبطا وتخرج الفتاة لتروي قصة حبهما التي جمعت بينهما مؤخرا.

وتعاني الفتاة التي تدعى بريتاني جاك، صاحبة الـ23 عاما، من وزنها الزائد، الذي يتخطى الـ100 كيلو، بينما يتسم صديقها بنحافته، لكنهما تغلبا على الفارق الكبير وبدآ قصة حب سويا، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

تفاصيل ارتباط الشاب والفتاة

وكان الفتاة التقت بصديقها المدعو مات منوتجمري، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في أغسطس الماضي، وتطور تعارفهما حتى وصل إلى تبادل الحب، ومن ثم الارتباط والخطوبة، إذ يستعد الثنائي لإتمام حفل زفافهما.

الفتاة: أصدقائي تنمروا عليا

وخلال تصريحاتها الإعلامية، قالت الفتاة: «لقد تعرضت للتنمر كثيرا من قبل أصدقائي، وبعضهم نصحني باتباع نظام غذائي، لكنني أحب نفسي بهذا الشكل، وكان لديّ العديد من الرجال في حياتي، التي فشلت بسبب وزني الزائد، وأحبطتني كثيرا، وأثرت على نفسي بشكل كبير، وفي وقت ما قررت محاولة تغيير حجمي».

وتابعت الفتاة العشرينية، قائلة: «لكن بعد ارتباطي بصديقي الجديد، قررت ألا أغير من شكلي، فهناك شخص آخر يرى جمالي الحقيقي، وبعد مقابلة مات لم أكن أكثر سعادة مثل ما أنا عليه الآن».

ارتباط وثقة بالنفس

علاقة الارتباط التي جمعت بين بريتاني ومات، أكسبت الفتاة ثقة من جديد في نفسها، إذ كشف لها صديقها الحالي، أن علاقاته السابقة مع النحيفات فشلت جميعها، بسبب أنهن لم يكن إيجابيات على الإطلاق، لذلك قرر البحث عن حبه معها.

ومن جانبه قال الشاب: «عندما قابلت بريت وجدتها واثقة في نفسها وشكلها، وأحببتها لذلك السبب، فهي لا تريد تغيير شئ وأنا لن أطلب منها ذلك أبدا، فأنا أحبها مثلما هي عليه».