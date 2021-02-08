لماذا يصدر الناموس أصواتا بالقرب من أذنيك.. وكيف يمكنك تجنبه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يتغذى البعوض على دم الإنسان، بالإضافة إلى ذلك يمكنه إصدار صوت مزعج يبقيك مستيقظًا في الليل، ومع ذلك، فهم لا يفعلون ذلك لمجرد أنهم يريدون إزعاجك ولكن لديهم أسبابهم القوية لذلك.

ويوضح موقع "برايت سايد"، لماذا يصدر البعوض صوت مزعج بالقرب من أذنيك، وكيف يمكن تجنبه، على النحو التالي:

1- ينجذبون إلى شمع الأذن:

ينجذب البعوض إلى مناطق الجسم ذات الرائحة الكريهة، وعندما ننام، عادة ما نغطي أجسادنا ببطانية، ونترك وجوهنا مكشوفة، وتعتبر الآذان من أقذر أجزاء الجسم، وهذا قد يكون سبب رغبة البعوض في التحليق فوقها.

2- الصوت مصنوع من أجنحتهم:

على الرغم من أنها تبدو وكأنها أغنية مزعجة، إلا أن البعوض لا يغني في أذنيك، حيث يتم إصدار الصوت من خلال الرفرفة السريعة لأجنحتها، والتي تصل سرعتها إلى 250 حركة في الثانية، وقد وجد أيضًا أن البعوض يتواصل مع بعضهم البعض عن طريق إصدار الأصوات ويمكنه أيضًا تكوين "ثنائي تزاوج".

3- حرارة جسمك تجذبهم:

تبحث أنثى البعوضة عن طعام لتطوير بيضها، لذا تحاول الكشف عن حرارة جسم الإنسان والعرق، وهذا سبب آخر يجعلنا نسمعهم يطنون بالقرب من آذاننا.

وفيما يلي إليك كيف يمكنك ضمان نوم هادئ:

- من الأفضل ارتداء ملابس فاتحة اللون للنوم لأن البعوض ينجذب إلى الألوان الداكنة.

- الاستحمام قبل النوم لتتجنب العرق.

- النوم تحت مروحة سريعة الحركة.

- ضع نباتات مثل اللافندر وإكليل الجبل والنعناع البري في غرفتك، حيث إن هذه النباتات طارد طبيعي للبعوض.