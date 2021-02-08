7 علامات تدل على أنك شخص جذاب وأنت لا تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك لحظات في حياة كل شخص يبدو فيها أن ثقتهم بأنفسهم وإيمانهم بأنفسهم يقل، بالإضافة إلى إنهم يشعرون إنهم غير جذابين بالنسبة للأشخاص الآخرين.

وفيما يلي، إليك 7 علامات تدل على أنك شخص جذاب للغاية وأنت لا تدري:

1- يلاحظ الأشخاص وصولك:

إذا ذهبت إلى حفلة ورأيت أن الآخرين ينظرون إليك، فهذا يعني أن الأشخاص يلاحظونك وأنك تركت انطباعًا جيد لهم عنك.

2- تحب أن تبتسم:

المزاج الإيجابي جذاب في حد ذاته، لذا إذا كنت تحب الابتسام والاستمتاع باللحظة، فتأكد من أن الجنس الآخر مهتم بك حقًا.

3- تبدو عيوبك خيالية للآخرين:

إذا قررت مشاركة بعض الأشياء التي لا تحبها في نفسك ورأيت أن الشخص الذي تتحدث معه لا يفهم حتى ما تشير إليه، فهذا يعني أنك ربما تكون مخطئًا، وعلى سبيل المثال، إذا كانت لديك شفاه تبدو "ممتلئة جدًا" وكنت تشكو منهم لشخص ما، فمن المرجح أن يفكر هذا الشخص، "كيف يمكن لشيء كهذا أن يكون عيبًا؟"

4- تحب نفسك كما هي:

لقد توقفت عن محاولة أن تبدو كشخص آخر وأنت تحب الطريقة التي تبدو بها الآن، وسيساعدك ذلك تبدو أكثر جاذبية بغض النظر عن شكلك.

5- لديك معجبين:

عندما تدخل أي مكان، تلاحظ أن هناك بعض الأشخاص معجبين بك، بغض النظر عما إذا كنت تحبهم أم لا.

6- تشعر بالملل بسرعة:

إذا حدث شيء أوقف مسارك المعتاد في الحياة مثل المرض أو رحلة عمل أو أي شيء آخر، فأنت تشعر أن الوقت يمر ببطء شديد، وذلك لأنك معتاد على التواصل مع الكثير من الأشخاص والتعارف ورؤية أصدقائك، وحتى إذا كنت تستمتع بالوحدة، فإن العزلة القسرية تزعجك.

7- غالبًا ما تساعد الآخرين ولا يمكنك الوقوف عندما يكذب الآخرون:

إذا كنت تكره الكذب والأكاذيب، فسيجدك الآخرون جذابًا للغاية، لأنه من الأسهل بكثير بناء علاقة جدية مع شخص نزيه ولا يوجد خطر من أن يكذب عليك، ولكن بالطبع، لا تنس أن تكون لبقًا.