"هل أنت منهم؟".. 8 أشياء يفعلها الأشخاص الأكثر ذكاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يكون الذكاء موروثًا ومكتسبًا، ووفقًا للخبراء، يمكن أن تؤثر البيئة المحيطة بك بشكل كبير على مهارات عقلك وطريقة تفكيرك.

ولوحظ أن جميع الأشخاص الأذكياء يظهرون سلوكًا مشابهًا ولديهم الكثير من الأشياء المشتركة، وفي التقرير نستعرض لكم بعض هذه الأشياء المشتركة، وفق ما أورد موقع "برايد سايد" الأمريكي.

1- الاهتمام بشؤونهم الخاصة:

الحكم على الآخرين والنميمة أمور يبتعد عنها الأذكياء، حيث إنهم لا ينغمسون في "الأحاديث التافهة" ولا ينزعجون أبدًا مما يحدث في حياة الآخرين.

وفي الواقع، يكون الأشخاص الأذكياء أكثر سعادة عندما يُتركون بمفردهم حتى يتمكنوا من القيام بأمورهم الخاصة دون تشتيت انتباههم، إنهم ليسوا منعزلين، ولكن أدمغتهم تحتاج فقط إلى بعض المساحة للتنفس والعمل.

2- لديهم حس دعابة:

الشخص القادر على تحويل كل شيء صغير إلى مزحة وجعل كل من حوله يضحك ليس أقل من عبقري، ويتطلب الأمر مهارات إبداعية مذهلة للعثور على الفكاهة في الحياة اليومية.

3- يتحدثون إلى أنفسهم:

هل تعلم أن ألبرت أينشتاين، أحد أعظم العباقرة الذين شهدهم العالم على الإطلاق، اعتاد التحدث إلى نفسه؟

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتحدثون إلى أنفسهم غالبًا، سواء أكان ذلك في رؤوسهم أم بصوت عالٍ، هم أكثر ذكاءً من أولئك الذين لا يتحدثون، وذلك لأن التحدث إلى نفسك يشحذ عقلك ويعزز ذاكرتك ويساعدك على تنظيم أفكارك.

4- يستمعون إلى الموسيقى في كثير من الأحيان:

في دراسة حديثة وجد أن الأشخاص الأذكياء يفضلون الاستماع إلى الموسيقى بدون غناء بدلاً من الأغاني التي تحتوي على كلمات لا معنى لها، لذلك إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يحبون الإيقاعات، فقد تكون أكثر ذكاء مما تعتقد.

5- يبحثون دائمًا عن إجابات:

العقول الذكية فضولية، ويبحثون دائمًا عن إجابات ويستكشفون الألغاز، ووفقًا لدراسة، فإن وجود فضول لمعرفة المزيد هو علامة واضحة على الذكاء المتفوق، ويقرأ الأشخاص الأذكياء أيضًا كثيرًا وغالبًا ما يحتفظون بمذكرات لتدوين الملاحظات.

6- يعترفون بأخطائهم:

أكبر علامة على الذكاء هي القدرة على قبول الأخطاء والتعلم منها، لأنه لا يوجد أحد مثالي ولكن الذين يتقدمون للاعتراف بأخطائهم هم الأكثر ذكاءً.

7- يأكلون الشوكولاتة:

وفقًا لدراسة، فإن تناول الشوكولاتة بانتظام يحسن عمل الدماغ ونتيجة لذلك، يجعلك أكثر ذكاءً، ولقد وجد أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة غالبًا ما يتمتعون بذاكرة أفضل ويكونون رائعين عندما يتعلق الأمر بالإدراك والتفكير.

8- لا يتحدثون كثيرا:

لقد لوحظ أن الأشخاص الأكثر ذكاءً يميلون إلى التحدث بشكل أقل مع الآخرين، وذلك لأنهم لا يهتمون حقًا، حيث إنهم يفضلون أن يفعلوا شيئًا مثمرًا بدلاً من الترفيه عن القيل والقال.