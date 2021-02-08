حلمها تحقق.. معلومات عن المرأة الوحيدة المشاركة في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حدث هو الأول من نوعه، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تعيين البرازيلية إيدينا ألفيس باتيستا، ضمن تشكيل الحكام في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2020، لتدخل التاريخ بهذه الخطوة الفارقة في مسيرتها الرياضية.

واختيرت إيدينا ألفيس باتيستا، ومعها أيضًا البرازيلية ماريانا دي ألميدا، حكما أول، نوزا باكي، وكان ذلك أيضًا لإدارة مباراة الدحيل القطري ضد أولسان هيونداى الكوري.

وتتواجد اليوم أيضًا الحكم البرازيلية، إيدينا ألفيس باتيستا، ضمن تشكيل الحكام الدولي، اليوم، في مباراة الأهلى وبايرن ميونخ الألماني، التي تقام حاليًا في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويرصد «هن» أبرز المعلومات المتاحة عن الحكم الدولي إيدينا ألفيس باتيستا

- تبلغ من العمر 40 عامًا.

- صاحبة خبرات كبيرة في إدارة المباريات الدولية.

- أدارت لقاء مباراة الدحيل وأولسان هيونداي، التي أقيمت قبل أيام ضمن كأس العالم للأندية.

- صرحت قبل ذلك عن حلمها الأكبر: «إدارة مباراة في مسابقة للرجال»، وهو ما ظهر خلال إدارتها لمباراة الدحيل وأولسان هيونداي.

مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني

وتقام المباراة المرتقبة بين فريقي النادي الأهلي بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا وفريق بايرن ميونخ الألماني بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقامة فعالياتها، حاليًا في قطر حتى الحادي عشر من شهر فبراير الجاري، وتقام تلك المباراة على ملعب «أحمد بن علي المونديالي»، معقل نادي الريان القطري.