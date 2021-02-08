خبير معلومات يحذر الأزواج من تبادل صورهم الخاصة: تُسهل الابتزاز لاحقا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حذر المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، الجميع من ظاهرة تبادل صور خاصة أو حميمية أو عارية أو حتى شبه عارية، بالأخص بين الأزواج أو المرتبطين، عن طريق الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحا أن أغلب قضايا الابتزاز الإلكتروني السبب فيها تلك الصور، لافتا إلى أن بعد ذلك نجد بكل سهولة الزوج والزوجة يبدأون باستخدام الصور التي يملكها كل طرف على الآخر، بغرض التشهير به بعد الانفصال، بدافع الحصول على حضانة الأطفال مثلا أو لمجرد الانتقام.

التطور التكنولجي سهل جرائم الابتزاز الإلكتروني

وقال «حجاج»، خلال لقائه اليوم الإثنين ببرنامج «الستات ما يعروفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، إنه يُفضل في هذا العالم الذي نعيش به الآن، الذي سهلت التكنولوجيا المتطورة فبركة أي شيء، ألا يقوم الأزواج بتبادل مثل هذه الصور، حتى لا يسهلون على الطرف الآخر استخدام تلك الصور بعد ذلك لأي غرض.

اكتشفت أنها تتحدث مع سارق حساب صديقتها بعد فترة من تبادل الرسائل

واستشهد خبير أمن المعلومات، بواقعة حدثت معه صباح اليوم، حيث جاءت له عميلة بهاتفها، ليجد لها حلا بعدما اكتشفت أن حديثها مع صديقتها عبر حسابتهما الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن مع صديقتها بل كان مع شخص لا تعرفه وسرق حساب صديقتها، وهي لا تعلم أن حسابها مسروق بالأساس.

لا توثقوا أفعالكم الخاطئة من السهل الحصول عليها من التليفونات المحمولة

وأشار إلى أنه للأسف معظم الأشخاص، الذين يقومون بأفعال خاطئة، يقومون بتوثيقها من خلال تصويرها، منبها أنه بعد أن يقع تليفونه في يد أي شخص بأي شكل، يصل هذا الشخص إلى تلك الأفعال الموثقة بالتصوير، ويبدأ في ابتزازهم.