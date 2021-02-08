استشاري «جلدية» يوضح كيفية حماية البشرة الجافة والدهنية من التقليات الجوية

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، استشاري الأمراض الجلدية، إن الفترة الحالية هي فترة تقلبات في درجات الحرارة، إضافة إلى وجود رياح وأتربة، مما يسبب جفافا للبشرة، لذلك يجب تناول المياه بكثرة في هذا الجو، وعند الخروج من المنزل يجب استخدام «كريمات» الوقاية من الشمس، واستخدام كريم للترطيب في المساء بشكل يومي للوقاية من الجفاف، مشيرًا إلى أنه يجب عدم التعرض للشمس في حالة استخدام «كريمات فيتامين سي»، أو تناول «فيتامين سي».

البشرة الدهنية أكثر بشرة تتعرض لحبوب الشباب

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «Dmc»، أنَّ «الناس الذين يعانون من ظهور الحبوب مينفعش تحط كريمات، لأن الكريمات دي قاعدة دهنية، والبشرة الدهنية أكثر بشرة تتعرض لحبوب الشباب، لذلك بالعكس الناس اللي بيبقى عندها حبوب إحنا بنحاول نجفف البشرة مش نرطبها، فضلا عن أن حبوب الشباب من الممكن أن تستمر حتي سن 40 سنة».

تحذير لأصحاب البشرة الحساسة

وتابع أنَّ صابون الجليسرين هو أئمن شيء لغسيل البشرة، فهو آمن للغاية للبشرة الحساسة، محذرًا أصحاب البشرة الحساسة، الذين يصابون بإرتيكاريا وغيرها، عليهم أن ينتبهوا هذه الفترة من التغيرات الجوية، ويجب عليهم المحافظة على علاجهم واستخدام مرطبات البشرة باستمرار.

وأشار إلى أنَّه يجب عدم وضع أي شيء على البشرة دون استشارة الطبيب، لافتا إلى أنَّ الفتاة التي تضع ميكياج على بشرتها لا يُفضل أن تقف في الشمس لأن الميكياج في النهاية هو مرطبات كيماوية ضارة للبشرة، وأطول عدد ساعات من الممكن أن تستحمله البشرة لوضعه هو 4 ساعات فقط.