غادة عادل عن شائعة زواجها بشاكوش بسبب صورة جمعتهما: «من خيال كاتبه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشرت صورة جمعت الفنانة غادة عادل ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، مصحوبة بتعليق يُشير إلى زواجهما، الأمر الذي علقت عليه الفنانة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت غادة عادل، الصورة المنتشرة التي جمعتها بحسن شاكوش، معلقة عليها: «حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية.. أي كلام قيل او كُتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائلة».

وتفاعل معها ابنها بودي بالتعليق الغاضب على الشائعة المنتشرة، وأيضًا عدد من أصدقائها منهم الإعلامية بوسي شلبي: «الناس اتجننت ولا إيه»، بالإضافة إلى عدد من التعليقات «سيبك منهم ناس مريضة.. سيبهم منهم بجد.. غادة حبيبتي كلنا عارفينك متشغليش بالك بالكلام الفاضي».

مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد غادة عادل

وكان المخرج مجدي الهواري، احتفل بعيد ميلاد طليقته الفنانة غادة عادل، إذ تجمعهما علاقة صداقة قوية رغم انفصالهما، ونشر «الهواري»، بصورة للفنانة، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصوروالفيديوهات «إنستجرام»، وهي أمام كعكة عيد الميلاد.

وعلق مجدي الهواري على الصورة: «كل سنة وانتي طيبة، وعيد كريسماس سعيد، كبرنا التورتة علشان الناس اللي كانت زعلانة، كل سنة وانتم وإحنا معاكم طيبين، احترامنا لكل اللحظات من احترامنا لبعض ومن احترامنا ليكم».

ورغم طلاق الفنانة غادة عادل، من المخرج مجدي الهواري، إلا أن العلاقة بينهما ما تزال طيبة، ففي لقاء تلفزيوني، قالت غادة: «خدنا وقت على ما عرفنا نبقى أصحاب، والعشرة متهونش على حد»، وتحدثت عن دوره ومساعدته لها في مشوارها الفني الطويل، إذ كان أول من يشجعها دومًا، فضلا عن أنه كان يحثها على الاستمرار في المجال الفني.