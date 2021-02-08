تحدثت عن الموت.. آخر ظهور لـ حلا شيحة قبل عقد قرانها على معز مسعود (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ أنباء ارتباطها بالداعية الإسلامي معز مسعود، تحرص الفنانة هنا شيحة على نُدرة الظهور على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لها.

وفي 29 يناير الماضي، دونت حلا شيحة آخر منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ممثل في آية قرآنية من سورة الحديد: «اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَياةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَينَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الأَمْوالِ وَالأَولادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَراهُ مُصْفَرّاً ثُمّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الحَياةُ الدُّنيا إِلاّ مَتاعُ الغُرُور».

وعلقت حينها على تلك الصورة، قائلة: «هي دي الحقيقة، الدنيا دار مرور للآخرة، ونسأل عن حياتنا فيما أفنيناها، وفيما ضيعناها، منا من توفي قريبا، اللهم ارحمهم».

ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود

وتحتفل الفنانة حلا شيحة حاليا بعقد قرانها على معز مسعود في أحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل، بحضور أسرتهما وعدد قليل من الأصدقاء.

يشار إلى أن مصادر مقربة من معز مسعود، أكدت في تصريحات لـ«الوطن»، على انعقاد حفل الزفاف في أحد فنادق القاهرة الكبرى، الذي شهد انعقاد حفلي زفاف الداعية على زوجتيه السابقتين، «الفيديو بلوجر» بسنت نور الدين، والفنانة شيري عادل، إلا أنه كان يقضي شهر العسل في فندق آخر في الزمالك.

وذكر المصدر، أنه من المحتمل مشاركة معز مسعود زوجته حلا شيحة في فيلم سينمائي، عقب حصوله على «كورسات» في مجال التمثيل على يد الممثل والمخرج المسرحي في الجامعة الأمريكية رمزي لينر.

بداية حب معز مسعود وحلا شيحة

وقالت المصادر، إن الثنائي التقيا للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، قبل أن تتعدد لقاءاتهما بعد ذلك، حتى تحولت لقصة حب.

وسبق أن لاحقت الفنان حلا شيحة شائعة ارتباطها بالفنان محمد رمضان، بالتزامن مع مشاركتها معه في المسلسل الدرامي «زلزال»، إلا أن الثنائي نفيا ذلك الأمر في تصريحات إعلامية حينها.