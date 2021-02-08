بـ"بوكية الزفاف ومكياج ناعم".. هنا شيحة في عقد قران شقيقتها حلا ومعز مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة هنا شيحة متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها أثناء تواجدها في عقد قران شقيقتها حلا شيحة على الداعية معز مسعود.

وظهرت هنا في إطلالة أنيقة تعتمد على اللون البيج والشعر المنسدل القصير، معتمدة على ماكياج بالألوان الترابية، منسقة مع الإطلالة بعض الإكسسوارات البسيطة.

كما ظهرت هنا حاملة بوكية ورد رقيق يبدو أنه الخاص بزفاف شقيقتها حلا.

واحتفلت النجمة حلا شيحة بعقد قرانها اليوم الإثنين على الداعية والمنتج معز مسعود داخل قاعة صغيرة بأحد فنادق القاهرة، واقتصر عقد القران على الأسرتين والمقربين للغاية فقط.