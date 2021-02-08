منها تقليل الالتهاب.. 8 أمور تحدث لجسمك عند تناول الفراولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الفراولة واحدة من الفواكه التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، وذلك نظرا لمذاقها اللذيذ، فضلا على احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، فهي تدخل في العديد من الوصفات.

ويذكر موقع "tasteofhome"، ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة:

1- تجنب نزلات البرد:

الفراولة مليئة بالفيتامينات، ومن ضمنها فيتامين سي الذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على نظام مناعة صحي، ما يساعد جسمك على تجنب الأمراض والتعافي بسرعة أكبر.

2- حماية القلب:

أظهرت الدراسات أن تناول الأنثوسيانين الموجود في الفراولة بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد الفراولة في منع تراكم الصفائح الدموية وحتى تقليل ضغط الدم.

3- تبييض أسنانك:

يمكن أن تساعد هذه الفاكهة في تبييض الأسنان بفضل محتواها من حمض الماليك، فقط اهرسي حبة فراولة مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز، ثم وزعيها على أسنانك بفرشاة أسنان، ثم اشطفي أسنانك بعد بضع دقائق وكرري العملية أسبوعيًا.

4- تقليل الالتهاب:

يمكن أن يسبب الالتهاب عددًا من المشاكل في الجسم حتى أن الالتهاب المزمن قد تم ربطه بحالات خطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والسرطان، وتحتوي الفراولة على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تعزيز الصحة العامة.

5- تحسين الهضم:

الألياف هي عنصر غذائي رئيسي لجهازك الهضمي، والفراولة الغنية بالألياف هي طريقة رائعة للحصول على الألياف في نظامك الغذائي، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء، لذلك فهي تساعد على منع الإمساك.

6- إدارة ارتفاع ضغط الدم:

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يساعدها على إبطال تأثيرات الصوديوم في الجسم، وبالتالي فالفراولة يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، وحتى إذا لم يكن لديك ارتفاع في ضغط الدم، فمن المحتمل أن تستفيد من المزيد من البوتاسيوم.

7- تنعيم بشرتك:

اخلطي اثنتين أو ثلاث حبات من الفراولة المهروسة مع ملعقتين كبيرتين من العسل، ثم ضعيهم على بشرتك، واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

8- تنظيم سكر الدم:

تحتوي الفراولة على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من الفواكه الأخرى، ما يجعلها مفيدة عندما يتعلق الأمر بتنظيم مستويات السكر في الدم، وأظهرت الدراسات أن تناول الفراولة يوميًا يمكن أن يقلل من المضاعفات المتعلقة بمرض السكري.