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أبرز إطلالات حلا شيحة.. أيقونة للبساطة والنعومة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

من المنتظر اليوم انعقاد قران الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود، في أحدي الفنادق الكبري بالقاهرة، وينتظر متابعين "شيحة" إطلالتها المتوقع لها أن تتسم بالبساطة كعادتها في أغلب فساتينها،

نستعرض أبرز إطلالة "حلا" في عدد من المهرجنات والمناسبات عقب عودتها للفن خلال السطور التالية.

- فستان أبيض

حلا شيحة

ارتدت فستانًا أبيض حمل توقيع Maison Rabih Kayrouz، في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، واتسمت الإطلالة بالبساطة والنعومة وقلة التفاصيل، تميز بقصة الإمبير المشدودة عند منطقة الصدر والخصر.

- تتألق بالوردي الجريء

حلا شيحة

بمهرجان الجونة بدورتة الثالثة أيضاً تألقت بفستان آخر وردي اللون بقصة جريئة ومكشوف، كت ويبرز منطقة الصدر ويظهر رشاقة خصرها، والجزء الأسفل من الفستان بليسية.

- فستان أسود

حلا شيحة

بمهرجان القاهرة السينمائي بدورتة الـ41، تألقت "شيحا" فستان يحمل توقيع دار Temraza، مكون من قطعتين الجزء الأعلى قصة "ستوميك" كشفت عن بطنها مع صدر مكشوف بحمالات رفيعة تحيط الرقبة وتتزين بوردة ضخمة، والجزء الأسفل جيب طويلة بفتحات جانبية مغطاة بطبقة من الشيفون.

- اللون الكحلي وقصة الـ one shoulder

حلا شيحة

بختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، ارتدت فستان "وان شولدر"، باللون الكحلي، من الستان المنفوش، كما تميز الفستان بفتحة جانبية طويلة.

- اللون النيود

حلا شيحة

بقصة مختلفة جريئة، تتميز بالأربطة حول الرقبة والصدر والخصرـ وقصة الكب، واللون النيود وطيات قصيرة من الأمام تشبهه الجيب، والشعر المنسدل والمكياج النيود الهاديء، بهذا اللوك خطفت حلا شيحا الأنظار بمهرجان الجونة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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