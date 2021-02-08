إطلالات متنوعة مستوحاة من نرمين الفقي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 فبراير 2021 07:35 مساءً - نرمين الفقي، ممثلة مصرية بدأت في مجال الإعلانات في بداية التسعينيات، ثم بدأت في مجال التمثيل التلفزيوني والمسرحي والسينمائي بعدها، وتميزت في هذا المجال لتحظى بقاعدة جماهيرية واسعة؛ حيث يتابعها على إنستغرام أكثر من مليونين و٧٠٠ ألف شخص، ومن وحيها نرصد لكُنَّ اليوم أبرز إطلالاتها بالأزياء المتنوعة؛ لتستلهمن منها بعض الأفكار.



إطلالات عملية من نرمين الفقي

تنسيق عصري للعمل من نرمين الفقي



لأن الكثيرات من النساء يقعن في حيرة يومية عند اختيارهن لأزياء العمل، فقد جمعنا لكُنَّ بعض إطلالات نرمين الفقي؛ حيث تأنقت ببنطال أبيض ذي خصر مرتفع مع قميص أحمر مصمم بقماش الساتان ذي الأكمام المنفوخة، وأكملت اللوك بتسريحة الشعر الويفي المنسدل على الكتفين.

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اطلالة عملية من نرمين الفقي

وفي إطلالة أخرى نسقت قميصًا أحمر تقليديًّا مع بنطال من الجينز الواسع وحذاء بكعب أحمر، وزينت مظهرها بحزام ذهبي للخصر.

نرمين الفقي باطلالة عملية بسيطة

وفي الإطلالة الثالثة اختارت بنطالًا وقميصًا باللون الأبيض مع حذاء رياضي ومعطف مربوط على الكتفين باللون السماوي.

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خيارات كاجوال بأسلوب مناسب للأمهات

نرمين الفقي بتنسيق مريح كاجول



إن كنتِ من السيدات اللاتي يقعن في حيرة يومية في انتقاء أزيائهن الكاجوال، فيمكن لنرمين الفقي أن تقدِّم لك بعض الأفكار المريحة والأنيقة بالأسلوب المناسب لك؛ ففي إطلالة كاجوال مريحة ظهرت ببنطال وبلوزة واسعين باللون الأسود المزين بخطوط ملونة بالزهري والأخضر في الأطراف، وأكملتهما بمجوهرات ذهبية مع تسريحة مموجة للشعر.

نرمين الفقي بالسالوبيت

وفي خيار شبابي أطلت بسالوبيت من الجينز الأزرق مع تيشيرت أبيض مخطط بالأزرق، وأكملت مظهرها بقطع سوداء.

اطلالة شتوية ناعمة من نرمين الفقي

وفي إطلالة شتوية ارتدَتْ بنطال الجينز الأسود مع بلوزة وكاب باللون الأسود ومعطف أسود منفوخ لمظهر أحادي ناعم أكملته بتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

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نرمين الفقي بإطلالات أنثوية للسهرة

نرمين الفقي بفستان لامع للسهرة



تلجأ نرمين الفقي للأسلوب الأنثوي والشبابي في إطلالاتها المختلفة لأزياء السهرة، لذا تألقت بفستان ذهبي قصير مكسوٍّ بالترتر اللامع ومصمم بأكمام طويلة مع قصة ناعمة في الخصر، وأكملت مظهرها بتسريحة مرفوعة للشعر بخصلات منسدلة على الجانبين.

الجمبسوت للمناسبات من نرمين الفقي

وفي إطلالة أكثر حشمة تزينت بجمبسوت بدرجة الأوف وايت مصمم بقماش خفيف في الجزء العلوي، وأكملت مظهرها بمجوهرات فضية مع حقيبة زهرية ناعمة.

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نرمين الفقي بفستان أسود للسهرة

كما اختارت فستانًا أسود قصيرًا مصممًا بقماش الدانتيل ومزينًا بقماش مكسوٍّ بالفصوص اللامعة في الكتفين والمنتصف، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المنسدل على أحد الجانبين مع مكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، وتجملت في الإطلالة الاخيرة بفستان ذهبي قصير مصمم بخطوط متعارضة لأناقة لافتة، وسرحت شعرها بأسلوب مموج مع مكياج بني بلمسة ذهبية مشرقة.

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