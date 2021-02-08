تصاميم ترقص الألباب من توقيع أهم العلامات احتفالاً بيوم الباليه العالمي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 فبراير 2021 07:35 مساءً -

جميعنا على يقين بأن الباليه، وهي كلمة مستوحاة من الكلمة الإيطالية ballare أي يرقص، هو نوع من الرقص يقوم على تقنيات الرقص التعبيري ترافقه الموسيقى والإيماء والمشاهد المسرحية. ومن أهم خصائص الباليه الحركية، الرقص على رؤوس أصابع القدمين وتصاميم الفساتين الواسعة ذات الطبقات الكثيرة.

فستان تول مستوحى من أزياء الباليه من مولي غودارد Molly Goddard



لراقصة الباليه أزياء مخصصة عبارة عن تنورة توتو TUTU أو فستان يصل حتى منتصف الساق أو فوق الكعبين، وغالبا ما تتكون من عدة طبقات من القماش الخفيف أبرزه الشيفون والتول؛ حيث كان هذا الأسلوب رائجاً خلال خمسينيات القرن الماضي. وقد أضحت ملابس الباليه واحدة من أهم صيحات الأزياء حيث أضحينا نرصدها بكمّ هائل على منصات العروض لأهم العلامات التجارية في مختلف المواسم وبأساليب متنوعة تتوافق مع كل المناسبات.

احتفالاً بيوم الباليه العالمي الذي يصادف في 7 فبرابر من كل عام، جمعنا لك باقة رائعة من أجمل التصاميم المستوحاة من أزياء راقصة الباليه من أسابيع الموضة العالمية لربيع 2021، والموقعة من أهم الدور العالمية.

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تصاميم أزياء باليه من أهم دور الأزياء العالمية ربيع 2021

فساتين تول باللون الأسود مستوحاة من أزياء الباليه ربيع 2021

فستان أسود من الدانتيل بقصة أزياء الباليه من أليكساندر ماكوين Alexander McQueen



غصّت منصات العروض خلال أسابيع الموض العالمية لربيع 2021 بمجموعات مميزة من تصاميم فساتين التول باللون الأسود، والمستوحاة من أزياء راقصات الباليه التي تتطاير على المسرح.

لفتنا فستان تول باللون الأسود بتصميم طويل، من مجموعة مولي غودارد Molly Goddard لموسم ربيع 2021؛ يتميز بأسلوب ناعم كلاسيكي حيث يعد مثالياً لعاشقات الإطلالات غير المبالغ فيها. يمكن للشابات تنسيقه مع حذاء سنيكرز لأسلوب كاجوال أو مع حذاء بكعب للوك أكثر أناقة في المساء.

كما ورأينا فساتين التول باللون الأسود، والمستوحاة من ملابس راقصات الباليه، ضمن عروض العديد من دور الأزياء العالمية الأخرى مثل عرض أليكساندر ماكوين Alexander McQueen الذي جاء بتصميم راقٍ؛ وضمن عرض جمباتيستا فالي Giambattista Valli من خلال القماش الأسود بالبولكا دوت.

فساتين تول طويلة مستوحاة من أزياء الباليه ربيع 2021

فستان مستوحى من أزياء الباليه من أليكساندر ماكوين Alexander McQueen



برزت فساتين التول الطويلة المستوحاة من عروض ولوحات رقص الباليه ضمن عرض أليكساندر ماكوين Alexander McQueen.. فلفتتنا من خلال فستان تول طويل بلون النيود وتصميم بالطبقات الضخمة للتنورة، والذي يمكنك تنسيقه مع اكسسوارات باللون الأسود لكسر الرتابة.

كما وأعجبنا فستان التول الطويل باللون الأصفر المنعش وتنورته الضخمة بالطبقات على منصة عرض مولي غودارد Molly Goddard لربيع 2021. نسقيه مع حذاء باليرينا باللون الأبيض أو الفضي لإطلالة شبيهة براقصات الباليه.

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فساتين تول قصيرة مستوحاة من أزياء الباليه ربيع 2021

فستان توتو Tutu أحمر قصير من مولي غودارد Molly Goddard



فساتين التول المستوحاة من عروض الباليه ليس فقط ذات تصاميم طويلة، إذ يمكن أيضاً أن تتميز بتصاميم قصيرة ملفتة. وقد رصدنا فساتين التول القصيرة لربيع 2021 لدى مولي غودارد Molly Goddard، من خلال فستان تول قصير باللون الأحمر حيث يعتبر مثالياً لقصيرات القامة اللاتي يردن إطلالة طفولية حيوية. فضلاً عن تصميم آخر لفستان تول قصير باللون الوردي النيود، سيبرز جماله على صاحبات البشرة السمراء أو البرونزية الجذابة إذا ما تم اعتماده مع اكسسوارات باللون الذهبي.

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