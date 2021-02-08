حقائب بيج لشتاء 2021 من أهم الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 فبراير 2021 07:35 مساءً - لأن حقيبة اليدّ تعتبر جزءاً مهماً وأساسياً في أناقة أي سيدة، لا يخلو منها أي من عروض الأزياء، خصوصاً خلال أسابيع الموضة العالمية. لذلك تبتكر هذه الدور مجموعة من الحقائب البيج تكمّل إطلالة تصاميمها، وتخضع في الوقت ذاته لمواصفات الحقيبة العصرية، وتكون مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

salvatore ferragamo



التوجّه السائد



يبدو أن التوجّه السائد لموسم شتاء 2021 ليس محصوراً بحجم أو تصميم معيّن، كما كان في السنوات الماضية، إنما حاول المصمّمون ابتكار تصاميم تلائم مختلف الأذواق، من الحقائب المبطّنة مروراً بالحقائب المخصّصة لعبوات المياه والحقائب المزيّنة بصوف الخروف، وصولاً إلى الحقائب المزيّنة بالشراريب والسلاسل المعدنية.

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coach



كذلك رأينا على المنصات الحقائب ذات الأشكال الهندسية وحقائب الفينتاج المستوحاة من محفظة النقود المعدنية، كما شهدنا عودة للحقائب الهندسية وحقائب جلد التمساح.

salvatore ferragamo



لذلك لا بدّ لكل سيدة من امتلاك حقيبة على الأقل من هذه الحقائب؛ لتمنح إطلالتها نكهة خاصة لا مثيل لها، فكيف إذا كانت باللون البيج.

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إقبال كبير خلال الشتاء

Saint Laurent

تحظى الحقائب البيج الناعمة بإقبال كبير خلال شتاء 2021، خاصة إذا كانت فسيحة وتناسب احتياجات السيدة الأساسية، وتستقرّ بشكل مريح على الكتف، كما برزت أيضاً الحقائب البيج الكبيرة بقوة هذا العام، والتي تتناسب مع إطلالات النهار والعطلات، بالإضافة إلى تلك بالحجم المتوسط والصغير؛ لتمنح السيدة إطلالات أنيقة في العمل وفي المساء، ومما لا شك فيه أن اللون البيج من الألوان النيود التي يسهل تنسيقها مع الألوان الناعمة لها أو القويّة، فهو يساعد على التمتّع بإطلالة متميّزة.

Gucci

خاصة أنه قد برزت أجمل حقائب لون بيج لشتاء 2021، ومنها موضة الحقائب الكلاسيكية على الإطلاق، فهي مطلوبة بوفرة، خصوصاً في الإطلالات العملية والرسمية، لذا فإن الدور العالمية تعتمد هذه الحقائب بأسلوبها الخاص وألوانها الهادئة أحياناً، والصاخبة أحياناً أخرى.

prada

والبيج هو أحد هذه الألوان التي تركّز عليها الدور؛ لتسهّل على المرأة تنسيقها لإطلالتها العصرية بتصميمها؛ لإضفاء التميّز إلى الأزياء التي تختارها، سواء أكان في الصيف أو الشتاء، وهي رائجة جداً في هذا الموسم، حيث يتم انتقاؤها بلون البيج الهادئ والدافئ، أو بلون البيج الغامق كالهافان، وتنسيقها مع ألوان الشتاء الداكنة؛ لكسر حدّة الألوان والتخفيف من عتمة .الإطلالة.

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Dolce&Gabbana

ومن الملاحظ أن حقائب اليد الصغيرة حاضرة أيضاً في مختلف المناسبات، خصوصاً الأمسيات والسهرات، ولكي لا تطغى الحقيبة على الإطلالة التي تعتمدها السيدة؛ عليها أن تختارها بألوان حيادية أو نيود، مثل البيج؛ لإضفاء بعض الفرادة والتميّز.

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