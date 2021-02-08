ملابس محجبات عصرية من وحي روان عصام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 فبراير 2021 07:35 مساءً - روان عصام، خبيرة تجميل مصرية وبلوجر مختصة في الجمال والأزياء، تنشر العديد من النصائح الجمالية والأفكار للتنسيقات المحتشمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ولأناقتها اليومية، نرصد لكُنَّ أبرز إطلالاتها في شتاء ٢٠٢١، فاستوحين منها بعض الأفكار.



إطلالات شتوية بقطع الجلد بأسلوب روان عصام

إطلالات شتوية بقطع الجلد



عادت موضة الجلد بقوة في شتاء ٢٠٢١، فإن كنتِ بحاجة لاعتماده بأسلوب أنيق ومحتشم، فيمكن لروان عصام أن تلهمك بعض الأفكار بإطلالاتها؛ حيث تأنقت بمعطف من الجلد الأسود مع بلوزة سوداء من الصوف وبنطال الجينز الأزرق، وأكملتهما بحجاب أسود ناعم وحذاء رياضي أبيض، وفي إطلالة أكثر أناقة ارتدَتْ تنورة من الجلد الأسود بتصميم بليسيه مع بلوزة سوداء مصممة بأكمام منفوخة من كاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت الإطلالة بحجاب وحذاء باللون الأبيض لأناقة مميزة.

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فستان سهرة مخمل من روان عصام

فستان سهرة مخمل



تُعتبر فساتين المخمل للمحجبات من أجمل وأفضل أشكال الفساتين في المناسبات، فهي تليق بالكثير من الفتيات، بالإضافة إلى أنها قطعة مواكبة للموضة، لذا شاهدنا روان عصام بفستان من المخمل الأسود المصمم بقَصَّة محتشمة مزينة بحزام محدِّد للخصر، مع ذيل ناعم في الأسفل، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الأسود، مع أقراط فضية.



تنسيق قطع الجينز في الشتاء

قطع الجينز في الشتاء



لأن الجينز قطعة مواكِبة لخطوط الموضة في كل موسم، فلا بد أنك سوف تعتمدين عليها في فصل الشتاء، لذا نرصد لكُنَّ من روان عصام تنسيقات يومية ناعمة؛ حيث أطلت ببنطال الجينز مع معطف من الفرو البني، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الأبيض لمظهر حيادي ناعم، وظهرت في إطلالة أخرى ببنطال الجينز الأزرق مع معطف بدرجة الزيتي الداكن، وأكملت اللوك بحجاب وبلوزة وحذاء باللون الأسود الناعم، وفي إطلالة عملية تزينت ببنطال الجينز الأزرق مع قميص بني مفتوح وبلوزة من الصوف الأبيض ذي الرقبة المرتفعة.

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إطلالات يومية كاجوال للشابات

إطلالات يومية كاجوال للشابات



إن كنتِ بحاجة إلى إطلالة كاجوال يومية للشابات، فقد تألقت روان عصام ببنطال أسود ناعم مع بلوزة من الصوف الأبيض ذي الرقبة المرتفعة وقميص بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات اللون الأبيض لأناقة ناعمة وعملية، وفي إطلالة رياضية نسقت بنطالًا أسود من علامة كالفن كلاين مع هودي بدرجة الأخضر الفسفوري، وأكملت اللوك بحجاب وحذاء بألوان حيادية، أما في مظهر مناسب للسفر فقد لجأت للمعطف البني الطويل لتكمل إطلالتها التي يكسوها اللون الأسود بطريقة ناعمة.

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