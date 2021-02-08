عبايات خروج ٢٠٢١ من البلوجر أحلام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 فبراير 2021 07:35 مساءً - تعتمد البلوجر الإمارتية أحلام على تصميمات العبايات الخليجية بشكل كبير، ولكثرة خياراتها وأناقتها نرصد لكُنَّ أبرز تصميمات عباياتها في عام ٢٠٢١؛ لتعتمدنها في مظهركن بأسلوب محتشم وأنيق.



تصميمات العبايات السوداء من أحلام

عباية سوداء بطبعات الزهور



العبايات الخليجية السوداء البسيطة قطعة أساسية في خزانة المرأة العربية، لذا اعتمدتْها البلوجر الإماراتية أحلام في عدة تصميمات؛ ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بعباية سوداء واسعة مطرزة بالزهور البنية والبيضاء في الأطراف بشكل طولي وأنيق، وأكملت إطلالتها بحقيبة من الجلد الأسود مع حذاء أبيض ومجوهرات فضية مميزة لليدين.

البلوجر أحلام بالعباية السوداء

وأطلت في الخيار الثاني بعباية سوداء مزينة بأشكال هندسية مفرغة في الأطراف بشكل ناعم وأنيق، وأكملت الإطلالة بفستان أبيض مزين بمطاط في منطقة الصدر مع حقيبة بنية من الجلد لمظهر حيادي ناعم.

البلوجر أحلام بعباية سوداء للمناسبات البسيطة

وفي الإطلالة الثالثة ظهرت بعباية سوداء واسعة مزينة بنقوش مموجة ولامعة بطريقة عصرية، وأكملت مظهرها بحقيبة بدرجات اللون البني مع حذاء بكعب زهري.

عباية مزينة بالفصوص للمناسبات

كما ارتدَتْ عباية سوداء بقَصَّة منسدلة مزينة في المنتصف بتطريزات فضية مموجة مع الفصوص الناعمة للمناسبات البسيطة، وأكملت مظهرها بقطع من الجلد لأناقة فاخرة.

عباية سوداء بأكمام الجرس

واختارت عباية سوداء مصممة بأكمام بقَصَّة الجرس المزين بمطاط ناعم، ومطرزة بنقوش لامعة، مع قماش شفاف في الأطراف، وأكملت اللوك بفستان بنفسجي من الباستيل، وأكملت مظهرها بحقيبة بنية ومجوهرات مميزة.

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خيارات العبايات الملونة لأناقة مميزة

البلوجر أحلام بالعباية الملونة



إن كنت بحاجة لعباية شبابية مرحة، فيمكنك اعتماد عدة تصميمات بأسلوب البلوجر أحلام؛ حيث نسقت في الإطلالة الأولى عباية بنية مطرزة بفصوص صغيرة مع فستان أبيض ناعم ومجوهرات فضية لليدين.

عباية صيفية ملونة

وتألقت بعباية ملونة مصممة بدرجة مميزة من البنفسجي المات مع أكمام ضيقة مزينة بخطوط بيضاء، وأكملت اللوك بفستان أسود ومجوهرات ذهبية لليدين.

عباية خضراء لمظهر عصري

وتزينت في خيار عصري بعباية خضراء فضفاضة مزينة بفصوص صغيرة في الأطراف لخيار ناعم.

عباية أنثوية باللون الزهري

وفي مظهر أنثوي ارتدَتْ عباية زهرية بقماش بليسيه مع فستان وحجاب باللون الزهري، وأكملت مظهرها بحقيبة شفافة.

عباية ملونة عملية من البلوجر أحلام

وفي مظهر يومي أطلت بعباية رمادية مزينة بقماش أبيض بعدة طبقات مصممة بأسلوب عصري أنيق وفي مظهر عملي اعتمدت عباية مخططة طوليًّا لمظهر أكثر نحافة وأناقة.

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