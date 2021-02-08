هكذا تعتني كيم كاردشيان ببشرة وجهها وجسمها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 فبراير 2021 07:35 مساءً - من المعروف أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان Kim Kardashian، تولي اهتماماً خاصاً ببشرة وجهها وجسمها، وهي تدفع مبالغ طائلة مقابل الحصول على أفضل منتجات العناية بالبشرة بأنواعها المختلفة.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى أبرز منتجات العناية ببشرة الوجه والجسم التي تستخدمها كيم كاردشيان في روتين الجمال الخاص بها.



Cetaphil Daily Facial Cleanser Normal to Oily Skin

Cetaphil Daily Facial Cleanser Normal to Oily Skin



يتميز منظف البشرة Cetaphil بتركيبته المعتدلة، وتستخدمه كيم كاردشيان بنوعه المخصص للبشرة المختلطة (العادية الى الدهنية)، لأنه ينظف البشرة من دون أن يُفقدها الزيوت الجيدة التي تحتاج إليها.

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Burt's Bees Facial Cleansing Oil with Coconut & Argan Oils

Burt's Bees Facial Cleansing Oil with Coconut & Argan Oils



لا تستغني كيم كاردشيان عن هذا المطهر المصنوع من مزيج زيت جوز الهند وزيت الأركان، فهي تعتبره مثالياً لتذويب مكياج العيون العنيد.

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Pixi by Petra Glow Tonic, dermstore

Pixi by Petra Glow Tonic



يحتوي هذا التونيك على حمض الغليكوليك بنسبة 5 في المئة، والذي يعمل على تقشير الجلد وتسكير المسام، ومنح البشرة توهجاً طبيعياً.

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Thayer's Witch Hazel Toner-Rose Petal

Thayer's Witch Hazel Toner-Rose Petal



تركيبة هذا التونر الخفيفة الخالية من المواد القاسية والمعززة بالأزهار المعطرة والمنتجات الطبيعية، جعلته المفضل من بين منتجات البشرة بالنسبة الى كيم كاردشيان، خصوصاً أنها معروفة بميلها الكبير الى كل ما هو طبيعي في مجال العناية بالبشرة.

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Olay Regenerist Whip Facial Moisturizer

Olay Regenerist Whip Facial Moisturizer



غالباً ما تكون كريمات التجاعيد ثقيلة جداً على البشرة، بحيث لا يمكن استخدامها تحت مستحضرات المكياج، بعكس كريم النهار Olay ذي التركيبة الخفيفة والمثالي لعلاج علامات الشيخوخة وتوحيد لون البشرة وتحسين مظهر المسام والخطوط الدقيقة.

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Neutrogena Hydro Boost Eye Gel Cream

Neutrogena Hydro Boost Eye Gel Cream



يعتمد كريم العينين هذا في تركيبته على حمض الهيالورونيك، وهو إحدى أبرز المواد المفضلة في عالم التجميل حالياً، الذي يمتلك خصائص فائقة في جعل البشرة تحتفظ بالمياه، وترطيب الجلد المحيط بالعينين ترطيباً مثالياً، مما يؤخر ظهور التجاعيد في هذه المنطقة.

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Bio-Oil: Multiuse Skincare Oil

Bio-Oil



هذا الزيت تستخدمه كيم كاردشيان منذ مدة طويلة، وهو يتميز بغناه بالفيتامين E الذي يؤخر ظهور علامات الشيخوخة، وبقدرته على علاج الندبات والشوائب الموجودة على البشرة.

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RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Anti-Aging with Mineral Extracts

RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Anti-Aging with Mineral Extracts

يحتوي كريم الليل هذا على الريتينول، إحدى أقوى المواد المكافِحة للتجاعيد، فهو يزيد إنتاج الكولاجين في البشرة، ويعزز الدورة الدموية في البشرة أثناء النوم.

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