أحدث عطور الفانيليا الفواحة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 فبراير 2021 07:35 مساءً - الفانيليا واحدة من أكثر نغمات العطور شهرة وشيوعًا؛ نظرًا لرائحتها الجذابة التي تُضْفِي على مستخدماتِها حسًّا أنثويًّا لا يُقاوَم، ويتميز بإمكانية مزجه مع روائح الأزهار الأخرى، فإن كنت من محبات رائحة الفانيليا فسنقدم لك فيما يلي مجموعة من أحدث عطور الفانيليا، فاعتمديها للمسة مميزة.



عطر Le Lion من Chanel

عطر Le Lion من Chanel

أٌصدرت شانيل هذا العطر في منطقة الشرق الأوسط في عام ٢٠٢١، حيث يمزج ما بين النعومة والقوّة والدفء والجاذبيّة إلى جانب الفخامة، ويتميّز هذا العطر بمكونات حمضية من الليمون والبرغموت التي تفوح في اللحظات الأولى من نثر العطر الفريد، كما يكشف هذا الأريج عن دفء بصمته الشرقية برائحة العنبر والفانيلا لتخفّف من حدّيته وتترك أثرًا عميقًا على بشرتكِ يدوم طويلًا، إلى جانب نفحات خشب الصندل، فتتداخل في تركيبة هذا العطر لتخلق توازنًا بين النفحات النباتية والمسكية.



عطر Tubereuse Mystique من BVLGARI

عطر Tubereuse Mystique من BVLGARI

اعتمد عطر Tubereuse Mystique من BVLGARI على إحدى الزهور النادرة والحساسة وهي المسك الرومي؛ لشدة عبقها ونفحاتها العطرية التي تُطلقها بعد الغسق إلى جانب الفانيليا التي ستمنحك عطرًا باهرًا هذا العام.

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عطر Lancome Hypnose

عطر Lancome Hypnose

تشتهر ماركة لانكوم برائحة عطورها اللطيفة الفواحة المخصصة للنساء؛ حيث تتشكل رائحة لانكوم هيبنوز من الفانيليا والزهور، مما يخلق لمسة سحرية تحاكي أناقة وجمال كل سيدة شرقية تبحث عن الحب والجمال، ويفتتح هذا العطر برائحة لطيفة من الأزهار مدعومة بمسحة ناعمة من الفانيليا ونجيل الهند والياسمين لتخلق رائحة مميزة دافئة.



عطر Black Opium

عطر Black Opium

أطلقت YSL Beauty إصدارًا جديدًا جديرًا بالاقتناء Black Opium Eau de Parfum Shine On Collector، حيث اكتست القارورة بحُلّة مميّزة لإصدار Black Opium المصمم داخل قارورة سوداء لامعة زُخرفت بنقاط فضية براقة، ليتناسب هذا العطر مع المرأة الجريئة والواثقة بنفسها، ويرتكز العطر على طاقة القهوة المحفّزة بالأنوثة البارزة والأزهار البيضاء والفانيلا.

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عطر فانيليا Carner Barcelona El Born

عطر فانيليا Carner Barcelona El Born

إذا أردتِ عطرَ فانيليا مدعومًا برائحة العنبر الشرقية، فلا تترددي في اعتماد هذا العطر الذي يفتتح برائحة غنية من العسل الحلو والفانيليا والعنبر ورائحة الشوكولاتة والبرغموت بالإضافة إلى الليمون، تليها رائحة الياسمين ثم التين، في حين تختتم مكونات القاعدة بالمسك وخشب الصندل.

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