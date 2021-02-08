«بنتي مش هتتجوز في السر».. كيف تحدث والد حلا شيحة عن علاقة ابنته بمعز مسعود؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات معدودة على احتفال الداعية معز مسعود، بعقد قرانه على الفنانة حلا شيحة، بعد عدة أيام من انتهاء عدتها على زوجها الكندي، لتُتوج قصة حب «الفنانة والداعية»، بعد شهور عدة من ارتباطهما عاطفيا، وتكتمهما على تفاصيل العلاقة.

أحمد شيحة: ربنا يبعد عن بنتي كل شر

وسبق أن تحدث الفنان أحمد شيحة، والد حلا شيحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن ارتباط نجلته بالداعية، مؤكدا أنهما لن يتزوجا سرا أو يؤجلا إعلان الزواج، حيث سبق أن أعلن الداعية زواجه من الفنانة شيرين عادل، عقب عدة أسابيع من مراسم الزواج.

وأوضح والد حلا شيحة، حينها، بطريقة غير مباشرة، أن ابنته مسؤولة عن تلك العلاقة وإدارتها دون تدخل أسرتها في الأمر، قائلا: «بنتي معروفة ومسؤولة وبتعرف تأخد قرارتها لوحدها»، مختتما حديثه بالدعاء لها: «ربنا يحفظهم ويبعد عنهم ولاد الحرام، ولو فيه حاجة خير ربنا يقدمها، ولو شر ربنا يبعدها».

زواج معز مسعود 3 مرات في الفندق نفسه

يشار إلى أن مصادر مقربة من معز مسعود، أكدت في تصريحات لـ«الوطن»، على انعقاد حفل الزفاف في أحد فنادق القاهرة الكبرى، الذي شهد انعقاد حفلي زفاف الداعية على زوجتيه السابقتين، «الفيديو بلوجر» بسنت نور الدين، والفنانة شيري عادل، إلا أنه كان يقضي شهر العسل في فندق آخر في الزمالك.

وذكر المصدر، أنه من المحتمل مشاركة معز مسعود زوجته حلا شيحة في فيلم سينمائي، عقب حصوله على «كورسات» في مجال التمثيل على يد الممثل والمخرج المسرحي في الجامعة الأمريكية رمزي لينر.

بداية حب معز مسعود وحلا شيحة

وقالت المصادر، إن الثنائي التقيا للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، قبل أن تتعدد لقاءاتهما بعد ذلك، حتى تحولت لقصة حب.

وسبق أن لاحقت الفنان حلا شيحة شائعة ارتباطها بالفنان محمد رمضان، بالتزامن مع مشاركتها معه في المسلسل الدرامي «زلزال».