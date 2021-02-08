أول ظهور لـ دينا الشربيني داخل الجيم بعد فترة غياب: أخيرا عدت للرياضة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على ما يبدو أن الفنانة دينا الشربيني، استعادت نشاطها الرياضي من جديد، إذ شاركت متابعيها، غبر خاصية القصص المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقاطع فيديو لها وهي تمارس رياضة رفع الأثقال، والتمرينات الأخرى.

وخلال الفيديوهات، استعرضت «دينا» مهاراتها الرياضية في رفع الأوزان الثقيلة، إذ أطلت بملابس رياضية سوداء، و«كوتشي» أبيض، وأرفقت تعليقات باللغة الإنجليزية قائلة: «أخيرا عدت من جديد لممارسة الرياضة، أنا بشعر بتحسني عندما أقوم بدفع ورفع الأوزان».

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

الجدير بالذكر أنه قبيل انقضاء العام الماضي، تُداولت أنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وسط تأكيد مصادر لـ«هُن» ذلك الأمر، مشيرين إلى نشوب عدة مشاجرات بينهما، ما ترتب عليه مغادرة «دينا» منزل الزوجية، في ظل عدم نفى الثنائي للأمر.

وكانت المصادر في تصريحات خاصة لـ«هُن»، ذكرت أن المشادات بين كل من الفنانين قد بدأت خلال تواجدهما في مدينة الساحل الشمالي، وذلك وسط حضور عدد من الأصدقاء، فيما نشبت المشاجرة الثانية أثناء تواجدهما في مدينة الجونة بالغردقة، وذلك دون الكشف عن تفاصيلها، بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

نور عمرو دياب تثير الجدل حول علاقتها بدينا الشربيني

ورغم أنباء انفصال الطرفين، إلا أن نور الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، أثارت الجدل حول علاقتها بدينا الشربيني، بعدما أعربت عن حبها الشديد لها.

وكانت «نور» تلقت سؤالا عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، جاء مضمونه «هل تحبين دينا الشربيني؟»، فأجابت: «بالطبع أحبها بشدة، هي إنسانة عطوفة ورائعة للغاية».

وعادة ما يتفاعلن كل من «نور» و«دينا» مع بعضهما البعض خلال تطبيق «انستجرام».