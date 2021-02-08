خارج الملعب.. حسناء الأهلي Vs حسناء بايرن ميونخ: مين يكسب؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت سلمى الجابري، زوجة لاعب الأهلي، أحمد رمضان بيكهام، الأضواء، لتنال لقب «حسناء الأهلي» بجدارة بعد ظهورها اللافت مؤخرا وهي تدعم زوجها وتظهر له كل الحب، وذلك بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد هي وزوجها، ما أدى إلى شهرتهما.

وفي المقابل فإن ليزا مولر، زوجة لاعب بايرن ميونخ، توماس مولر، هي أيضا حسناء النادي الألماني، فقد تحدثت الصحافة والتقارير الألمانية عن جمالها وهدوئها وشخصيتها الاستثنائية.

وفي حين يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق بايرن ميونخ في الثامنة من مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، يستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن حسناوات الفريقين.

حسناء الأهلي سلمى الجابري

اسمها سلمى الجابري، من مواليد 1999، أي تبلغ من العمر 21 عاما، بينما يبلغ زوجها من العمر 23 عاما، وهي متزوجة من أحمد رمضان بيكهام، وتدرس في كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، وبرجها الفلكي هو الأسد.

واحتفلت حسناء الأهلي مؤخرا مع زوجها بعيد ميلادها على يخت، وارتدت فستانا من اللون الأحمر، كما أنها صديقة مقربة للإعلامية الزملكاوية فرح علي.

وتجمع سلمى الجابري، قصة حب بلاعب النادي الأهلي أحمد رمضان بيكهام منذ عام 2017، فيما تعمل «سلمى» في مجال الإعلانات، وخاصة إعلانات الشعر والتجميل.

ومنذ ظهورها أحدثت سلمى الجابري ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشيد جمهور الأهلي والكرة بجمالها الساحر.

كما احتفلت زوجة اللاعب أحمد رمضان بيكهام، بعودته إلى النادي الأهلي مرة أخرى، حيث شاركت «سلمى» الصور مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ وضعت البالونات في المنزل، وتميز الاحتفال باللون الأحمر.

حسناء بايرن ميونخ ليزا مولر

أما ليزا مولر، فهي زوجة توماس مولر، أحد أهم لاعبي بايرن ميونخ، وتبلغ من العمر 27 عاما، ورغم أنها متزوجة من لاعب كرة قدم، إلا أنها لا تحب الأندية الراقصة والديسكوهات، وتقول إن الهواء داخلها سيئ وخانق.

وفي المقابل، تعشق ليزا الخيول وتحب المشاركة في مسابقات دولية، وكانت أولى مشاركتها عام 2015، حين حصلت على الميدالية الذهبية للاتحاد الألماني للفروسية، كما يشاركها زوجها تلك الاهتمامات فلا يذهبان كثيرا إلى الأندية الراقصة، وبدلا من لعب البلايستيشن يشاركها مولر مشاهدة أفلام عن الخيول.

وليزا لديها 7 خيول ترعاها بنفسها داخل الحظيرة من طعام وتنظيف إلا أنها لا تزيل الروث، وعملها لا ينتهي عن هذا الحد، فلديها شاحنة عملاقة لنقل الخيول على متنها، ومكتوب عليها اسمها.

وترفض ليزا أن يمتطي زوجها الجياد خوفا عليه من الإصابة، وبالتالي التأثير على مستواه في الملعب، رغم ذلك يذهب معها مولر إلى معظم فعاليات الفروسية التي ترغب في حضورها، وأصبحت شهرة ليزا في مجال امتطاء الجياد والفروسية كبيرة للغاية داخل ألمانية.

ورغم جمالها وجاذبيتها وحبها للرياضة، ترفض ليزا حياة الترف، والخروج والسهر في أماكن لا تشعر فيها بالراحة، ما جعلها استثنائية.