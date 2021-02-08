من الفائز؟.. خبيرة أبراج تتوقع مفاجأة في نتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

عشاق كرة القدم المصرية والإفريقية والعالمية، على موعد مع متابعة مباراة مهمة للغاية في الثامنة مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي الأهلي المصري نظيره بايرن ميونيخ الألماني على أرضية ملعب ستاد أحمد بن علي، في الدوحة بقطر، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على حساب الدحيل القطري، ممثل الدولة المنظمة، بهدف نظيف، سجله حسين الشحات، ليضرب موعدا هو الأول في التاريخ للنادي الأهلي أمام فريق أوروبي، في مباراة رسمية.

ويلتقي الفائز من المباراة أمام تيجريس أونال المكسيكي بطل كونكاكاف في المباراة النهائية، فيما يلعب الخاسر أمام بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادورس في مباراة تحديد المركز الثالث، حيث تقام المباراتين يوم الخميس المقبل في اليوم الختامي للبطولة.

وخلال السطور التالية، نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين عن مباراة اليوم، وفقًا للدكتورة عبير فؤاد، الخبيرة في عالم الأبراج والأرقام.

وكشفت الدكتورة عبير فؤاد مفاجأة حول توقعاتها للفائز في المبارة، إذ قالت إن فريق الكرة بالنادي الأهلي، يستطيع تحقيق المفاجأة ولديه فرصة كبيرة للفوز على العملاق البافاري في موقعة اليوم، شرط القتال في الملعب وتنفيذ كل التعليمات وعدم الوقوع في أي أخطاء.

ومن خلال التشكيل المتوقع للفريقين، كشفت الخبيرة عن توقعاتها بشأن أداء بعض نجوم الأهلي وبايرن ميونيخ كالتالي:

نجوم الأهلي

حسين الشحات

لاعب خط وسط مهاجم.. 6 سبتمبر 1991 (برج العذراء): لديه طاقة كبيرة ويهاجم بحماس ويثبت وجوده.

على معلول

ظهير أيسر.. 1 يناير 1990 (برج الجدي): القمر في برجه يمنحه تألقا، ويبدو مسيطرا على الملعب، متحكما في أدواته، ويفرض نفسه وشخصيته بقوة.

محمد الشناوي

حارس مرمى.. 18 ديسمبر 1988 (برج القوس): الوضع الفلكي يجعل تركيزه أقل ويجب أن يضاعف تركيزه ويقاوم التشوش.

عمرو السولية

لاعب خط وسط.. 2 أبريل 1989 (برج الحمل): يبدو مشتتا ويميل للعصبية ولا يلعب بكامل قوته

أيمن أشرف

مدافع.. 9 أبريل 1991 (برج الحمل): يبدو مشتتا ويميل للعصبية ولا يلعب بكامل قوته

والتر بواليا

مهاجم.. 5 مايو 1995 (برج الثور): يحالفه الحظ وينتهز الفرص ليهاجم بقوة، فقط يجب أن ينتبه لصحته وسلامته.

نجوم بايرن ميونيخ

مانويل نوير

حارس مرمى.. 27 مارس 1986 (برج الحمل): يبدو مشتتا ويميل تللعصبية ولا يبدو بكامل تركيزه.

جيروم بواتينج

مدافع.. 3 سبتمبر 1988 (برج العذراء): لديه طاقة كبيرة ويلعب بحماس ويثبت وجوده ويحقق مكاسب.

جوشوا كيميتش

خط وسط مدافع.. 8 فبراير 1995 (برج الدلو): المباراة في يوم ميلاده لكن الرقم 8 يجلب له إحباطا.

ليروي ساني

خط وسط مهاجم.. 11 يناير 1996 (برج الجدي): القمر في برجه يمنحه تألقا، ويبدو مسيطرا على الملعب، متحكما في أدواته، ويفرض نفسه وإرادته بقوة.

روبرت ليفاندوفسكي

مهاجم.. 21 اغسطس 1988 (برج الأسد): القمر في منزل الصحة يمنحه إصرارا ويدفعه للاجتهاد لكن عدد كبير من الكواكب في وضع معاكس معه ويجعله ذلك يواجه عقبات وعدم تركيز.