كورونا اليوم: هكذا يؤثر على القلب والرئتين.. وهذا ما يجب فعله عند السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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هذه أكثر فئة تنشر الفيروس

عندما تكون في مكان عام، من الصعب أن تحدد بدقة كيف يمكن أن تمرض، وفقًا لدراسة جديدة، يمكنك حماية نفسك بالابتعاد عن البالغين وتحديدا هذه الفئة العمرية فما هي؟، هذا ما نستعرضه وفقا لموقع " timesofindia" .

إن البالغين هم المجموعة الوحيدة التي ما زالت تنشر الفيروس المعدي، تم التأكد من ذلك بعد دراسة أجراها فريق من الباحثين من إمبريال كوليدج لندن باستخدام بيانات الهاتف الخلوي لأكثر من 10 ملايين فرد من الولايات المتحدة الأمريكية، وكشفت النتائج أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 49 عامًا هم الوحيدون المسؤولون بشكل كبير عن ارتفاع حالات كوفيد.

ما علاقة اللقاحات بالعقم؟

من الشائعات المنتشرة، أن الحصول على لقاحات كورونا يمكن أن يسبب العقم، لكن الدكتورة كاثرين أوبراين من منظمة الصحة العالمية، حسمت حقيقة هذا الأمر كما كشفت بعض الخرافات وأساطير اللقاحات الأخرى، كما أوضحت الحقائق العلمية وراءها، وفقا لموقع " thehealthsite"..

وقالت كاثرين: "اللقاحات التي نعطيها لا يمكن أن تسبب العقم، هذه شائعة تم تداولها حول العديد من اللقاحات المختلفة ولا صحة لهذه الشائعة، لا يوجد لقاح يسبب العقم".

اعرف اختبارات كورونا المطلوبة للسفر الدولي

السفر إلى الخارج أثناء فيروس كورونا؟ هل تعلم أنه يتعين عليك إظهار تقارير اختبار كورونا المناسبة قبل الصعود إلى بلد جديد أو دخوله؟ نعم، هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، ولكن السؤال هو ما هي اختبارات كوفيد-19 المطلوبة للسفر الدولي؟، هذا ما يكشف موقع " thehealthsite".

هناك بعض الإرشادات التي يجب أن يتبعها المسافرون الدوليون للتأكد من أن الجميع في مأمن من هجوم الفيروس القاتل، ومن بين هذه الإرشادات، أهمها تقارير اختبار "COVID-19"، في محاولة للحد من انتشار متغيرات فيروس كورونا الجديدة، تطلب العديد من البلدان من المسافرين القادمين اختبار سلبي حديث لكوفيد-19، وعلى سبيل المثال، ستقبل الولايات المتحدة النتائج من اختبار يكتشف المادة الجينية للفيروس.

هذا الجين قد يزيد من قابلية الإصابة بـ"كوفيد-19" وشدته

وجد فريق بحثي أمريكي بقيادة مركز مدينة الأمل الطبي الوطني أن الجين نفسه الذي يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ApoE4، يمكن أن يزيد من قابلية الإصابة بـ"كوفيد-19" وشدته.

وقال الدكتور يانهونغ شي، مدير قسم بيولوجيا الخلايا الجذعية في مدينة الأمل والمؤلف المشارك للدراسة الجديدة: "إن فهم كيفية تأثير عوامل الخطر للأمراض التنكسية العصبية على قابلية الإصابة بكوفيد-19 وشدته، سيساعدنا على التعامل بشكل أفضل مع كوفيد-19 وآثاره المحتملة على المدى الطويل في مختلف مجموعات المرضى"، وفقا لروسيا اليوم.

تداعيات سلبية لكورونا على القلب والرئتين

كشف خبير في العناية الفائقة وجراحة القلب عن تداعيات سلبية بالغة يسببها فيروس كورونا المستجد على القلب والرئتين.

وقال البروفسور ماركو توبارو، مسؤول قسم العناية الفائقة وجراحة القلب بمستشفى سان فيليبو نيري، الشهيرة بروما إن التداعيات السلبية للفيروس تصيب أولا الرئتين، وفقا لسبوتنيك.

وأضاف توبارو أن الإصابة بكورونا تؤدي إلى التهاب حاد في الرئتين ثم تصبح فشلا رئويا، الأمر الذي قد يؤدي إلى الوفاة، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

اكتشاف أسلوب غير عادي لإعادة التأهيل بعد الإصابة

أفاد موقع "Ura.ru" الروسي بأن أطباء من مستشفى المحاربين القدماء بمدينة إيكاتيرينبورغ الروسية بدأوا استخدام "غرفات الضغط" لإعادة تأهيل المرضى الذين شفوا من فيروس كورونا.

ويعتقد موظفو المستشفى أن هذه الغرفة تساعد في إعادة إعمار الرئتين، وكذلك في تشبع أجهزة الجسم الأخرى بالأوكسجين، وفقا لروسيا اليوم.