هل يقلل لقاح الأنفلونزا من احتمالات إصابة طفلك بأعراض كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

أظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يتلقون لقاح الأنفلونزا الموسمية هم أقل عرضة للإصابة بأعراض عدوى كورونا، بحسب thehealthsite.

وتشير نتائج الدراسة الجديدة إلى أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا الذين تلقوا لقاح الإنفلونزا في موسم الأنفلونزا الحالي لديهم احتمالات أقل للإصابة بأعراض أو مشاكل في الجهاز التنفسي أو مرض شديد.

ووفقًا للباحثين من المعروف أن نمو فيروس واحد يمكن أن يمنعه عدوى فيروسية سابقة، تسمى هذه الظاهرة تدخل الفيروس، ويمكن أن تحدث حتى عندما يكون الفيروس الغازي الأول فيروسًا معطلاً، مثل حالة لقاح الإنفلونزا.

نظر الباحثون في السجلات الطبية لـ905 من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم كورونا عندما تم إدخالهم إلى نظام مستشفى أركنساس للأطفال بين 1 فبراير و 30 أغسطس 2020، تم إعطاء نصفهم تقريبًا لقاح الأنفلونزا الموسمية.

ووجد الفريق أن الأطفال المصابين بكورونا الذين تلقوا لقاح المكورات الرئوية لديهم أيضًا احتمالات أقل للإصابة بأعراض المرض.