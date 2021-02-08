زوجة الشناوي VS زوجة نوير.. حائط الدعم خلف حراس المرمى قبل ماتش الأهلي وبايرن ميونخ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حارس المرمى لأي نادٍ هو السد الأول الذي يقف أمام دخول الكرة إلى الهدف، فيعتبر حارس المرمى واحدا من أهم اللاعبين في الملعب، وخلفه دائما ما يقف حائط دعم هي زوجته، وقبل مباراة اليوم بين الأهلي، وبايرن ميونخ حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق بايرن ميونخ في الثامنة من مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، يقدم موقع «هن»، أبرز المعلومات عن منة عصام زوجة حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، وأنيكا بيسيل صديقة مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ.

معلومات عن منة عصام

تزوج حارس مرمى النادي الاهلي، محمد الشناوي من منة عصام في عام 2010، أي منذ حوالي 11 عاما، وله منها طفل، ورغم أن منة قليلة الظهور إعلاميا إلا أن الشناوي يحب مشاركة صورهما سويا عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ومنة عصام هي فتاة اتسمت بالرشاقة، شقراء، وقصيرة، وقد أثارت مظاهرة من الحب من قبل عبر «تويتر»، كونها زوجة الشناوي، وشبهها الجمهور بالفنانة سارة سلامة.

ودائما ما تظهر معه منة في معظم المناسبات العائلية فهو يحب مشاركة جمهوره تلك اللحظات، وتعرضت منة لحادث سير في مدينة نصر بسبب سوء الأحوال الجوية وتحطمت سيارتها تماما، وحرص الجمهور حينها على الاطمئنان عليها من زوجها الشناوي.

معلومات عن أنيكا بيسيل

أنيكا بيسيل تبلغ من العمر 19 عاما، بينما يبلغ مانويل نوير من العمر 34، وارتبط بها قبل عدة أشهر فقط في منتصف عام 2020، حيث دخل معها نوير في قصة حب بعد انفصاله عن زوجته بـ 4 أشهر، وأحبها نوير بشدة لدرجة أنه قدمها لأمه ماريتا.

تشبه أنيكا زوجة مانويل السابقة نينا فهما شقراوتان، وبينهما الكثير من الشبه، سواء في حبها للخيول أو شكلها عامة، وكان نوير متزوجا من نينا قبل أنيكا في عام 2017، قبل أن ينفصل عنها ويرتبط بـ أنيكا، وتبلغ نينا زوجته السابقة من العمر 27 عاما، ورغم الشبه الكبير مع صديقته الحالية إلا أن الجديدة تصغرها بحوالي 8 أعوام.

وتعيش أنيكا مع اللاعب الألماني نوير في شقة فاخرة في تيغرنزيه بألمانيا، وأنيكا هي لاعبة كرة يد بأحد الأندية في دوري الدرجة الثانية وتلعب في مركز الجناح الأيسر، كما أن شقيقها الأكبر لاعب كرة يد أيضا، وتدرس أنيكا إدارة الموضة في الوقت الحالي.