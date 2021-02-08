قبل مباراة الأهلي.. معلومات عن ليزا مولر زوجة أهم لاعبي بايرن: ما بتحبش الديسكو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وصفت ليزا مولر، زوجة اللاعب في نادي بايرن ميونخ، الألماني توماس مولر بأنها امرأة استثنائية تغير الصورة النمطية عن زوجات لاعبي كرة القدم، بسبب اهتماماتها البعيدة كليا عن الموضة والأزياء والظهور في الفعاليات الشهيرة، فهي لها شخصيتها المستقلة، والتي بها تدعم زوجها توماس مولر دوما كما جعلته يستمد قوته من شخصيتها بحسب تقارير ألمانية، وقبل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ التي تقام مساء اليوم الإثنين، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق بايرن ميونخ في الثامنة من مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، يستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن واحدة من أهم زوجات لاعبين بايرن ميونخ.

من هي ليزا مولر؟

تبلغ ليزا من العمر 27 عاما.

لا تحب النوادي الراقصة والديسكوهات وتقول إن الهواء داخلها سيئ وخانق ما يجعلها مختلفة عن زوجات اللاعبين المشاهير.

تعشق ليزا الخيول وتحب المشاركة في مسابقات دولية.

شاركت لأول مرة عام 2015 فى مسابقة دولية، حصلت على الميدالية الذهبية للاتحاد الألماني للفروسية.

يشاركها زوجها تلك الاهتمامات فلا يذهبان كثيرا إلى النوادي الراقصة.

يشاركها مولر مشاهدة أفلام عن الخيول بدلا من لعب البلايستيشن.

يشجعها دوما في كافة المسابقات التي تدخل فيها فيما يخص الخيول خاصة وهي تعشقها منذ الطفولة.

تمتلك ليزا 7 خيول ترعاها بنفسها داخل الحظيرة من طعام وتنظيف إلا أنها لا تزيل الروث.

كما تقود ليزا شاحنة عملاقة لانتقال الخيول على متنها، ومكتوب عليها اسمها.

ترفض ليزا أن يمتطي زوجها الجياد خوفا عليه من الإصابة وبالتالي التأثير على مستواه في الملعب.

رغم ذلك يذهب معها مولر إلى معظم فعاليات الفروسية التي ترغب في حضورها.

أصبحت شهرة ليزا في مجال امتطاء الجياد والفروسية كبيرة للغاية داخل ألمانية.

رغم جمالها وجاذبيتها وحبها للرياضة ترفض ليزا حياة الترف، والخروج والسهر في أماكن لا تشعر فيها بالراحة، ما جعلها استثنائية.

من هو توماس مولر؟

توماس مولر يبلغ من العمر 31 عاما، وهو لاعب كرة قدم ألماني، يلعب في مركز صانع الألعاب والهجوم مع نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا لكرة القدم.

يعد مولر لاعبا متعددا، حيث يلعب خط وسط أو مهاجم، وقد لعب في مجموعة متنوعة من الأدوار الهجومية – كلاعب خط وسط مهاجم، مهاجم ثان، رأس حربة وعلى أي من الجناحين، هو أحد أفضل اللاعبين في ألمانيا.